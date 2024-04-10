Как повысить эффективность тренировок в зале?

Советы дали эксперты фитнес-центра "Атлет"

10 апреля 2024, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KN9Ee

Тренировка. Гантели / Фото: freepik.com

Существует много параметров, влияющих на эффективность тренировок: состояние организма, программа упражнений, режим и регулярность нагрузок и т.д. Со временем тело привыкает к интенсивности тренировок, поэтому добиться повышения эффективности спортивных занятий становится все сложнее. Эксперты фитнес-центра "Атлет" рассказали, как это делать правильно.

Цель тренировок и режим занятий

Первое, с чем нужно определиться, – цель занятий спортом. Если это развитие выносливости, то можно заниматься ежедневно. Тем, кто хочет нарастить мышечную силу, рекомендуют проводить три тренировки в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Эффективность тренировок измеряют не количеством, а качеством занятий. Оно проявляется в правильной технике, адекватном числе подходов, повторений и т.д. Истязать себя не нужно. Работа без отдыха и учета состояния организма приводит к переутомлению, снижению мотивации и проблемам со здоровьем.

Правильное питание

Во время занятий спортом происходит рост мышечных клеток, что невозможно без качественного, богатого белком питания. В рацион необходимо включать мясо, рыбу, яйца, творог и другие продукты.

Нельзя забывать и о питьевом режиме. Когда организм получает достаточное количество жидкости, он более вынослив.

Даже если цель – похудение, "садиться" на низкокалорийную диету строго запрещено. Ограниченное питание в сочетании с интенсивными тренировками не приведут ни к чему хорошему, кроме замедления метаболизма и дефицита полезных веществ.

Грамотная разминка и заминка

Перед любым занятием мышцы необходимо разогревать. Это не только повышает эффективность тренировок, но и защищает от травм. Хорошая растяжка после занятия поможет снизить мышечную боль и ускорить восстановительные процессы в теле.

Консультация со специалистом

Для лучшего результата проконсультируйтесь с фитнес-тренером. Возможно, программа тренировок требует корректировки. Хорошую помощь можно получить и от гаджетов (умные часы могут контролировать некоторые показатели во время занятий).

ООО "СтройКонсалтГрупп"

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