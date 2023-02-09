Как правильно чистить зубы. Инфографика

А ведь многие даже не знают, как это делать

09 февраля 2023, 07:01, ИА Амител

Международный день стоматолога 2023 отмечают 9 февраля. В России он появился недавно, но считается одним из важнейших праздников для зубных специалистов и их благодарных пациентов.

Чтобы улыбка была всегда лучезарной, нужно обязательно ухаживать за полостью рта. Но почему у одних людей улыбка совершенная, а другие то и дело посещают стоматологов? Секрет отчасти кроется в том, что большинство людей не знают, как правильно чистить зубы, и совершают много ошибок. О том, как правильно чистить зубы, чтобы они всегда были здоровыми и радовали своей белизной, – смотрите в нашей инфографике.