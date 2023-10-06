Как правильно делегировать и управлять задачами?
Рассказываем секреты эффективности
06 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KbKsp
В современном мире нам всем не хватает времени: работа, домашние дела, обязательства. День расписан по минутам. Как все успеть? Секрет эффективности и продуктивности заключается в искусстве делегирования и управления задачами. Рассказываем, как освободить время и повысить свою продуктивность.
Что такое делегирование?
Это процесс передачи задач и ответственности другим людям. Оно помогает распределить нагрузку и увеличить эффективность. Также мотивирует сотрудников к профессиональному росту и способствует развитию их самостоятельности.
Что дает делегирование:
- Увеличение производительности.
Освобождает время для более важных и стратегических задач. Это позволяет вам сфокусироваться на ключевых аспектах вашей работы и повысить производительность.
- Развитие команды.
Помогает развивать навыки и компетенции сотрудников. Передавая задачи, вы даете им возможность расти и развиваться.
- Снижение уровня стресса.
Один человек не может справиться со всеми задачами. Делегирование помогает избежать перегрузок.
Как правильно делегировать?
1. Определите приоритеты
Разбейте задачи на важные и несрочные, важные и срочные, неважные и несрочные, и неважные и срочные. Это поможет понять, какие задачи следует отдать, а какие оставить себе.
2. Выберите правильного исполнителя
Убедитесь, что человек имеет необходимые навыки и опыт.
3. Передайте четкие инструкции
Чтобы избежать недоразумений и ошибок – объясните исполнителю цель задачи, сроки выполнения и ожидаемый результат.
4. Поддерживайте исполнителя
Отвечайте на вопросы, предоставляйте необходимые ресурсы.
Как управлять задачами эффективно?
Используйте специальные мобильные приложения и календари, чтобы следить за сроками и приоритетами, составляйте список задач на день или неделю и делайте перерывы, чтобы поддерживать концентрацию и продуктивность.
Помимо классических способов управления задачами, существуют и современные инструменты: Asana*, ClickUp*, Trello*, которые могут значительно упростить организацию и управление задачами в команде. Лучшие российские сервисы собрали в отдельной статье аналогов трелло 2023.
*Asana ("Асана"); ClickUp ("КликАп"); Trello ("Трелло")
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