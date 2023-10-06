Как правильно делегировать и управлять задачами?

Рассказываем секреты эффективности

06 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KbKsp

Работа в команде. Многозадачность. Делегирование / Фото: freepik.com

В современном мире нам всем не хватает времени: работа, домашние дела, обязательства. День расписан по минутам. Как все успеть? Секрет эффективности и продуктивности заключается в искусстве делегирования и управления задачами. Рассказываем, как освободить время и повысить свою продуктивность.

Что такое делегирование?

Это процесс передачи задач и ответственности другим людям. Оно помогает распределить нагрузку и увеличить эффективность. Также мотивирует сотрудников к профессиональному росту и способствует развитию их самостоятельности.

Что дает делегирование:

Увеличение производительности.

Освобождает время для более важных и стратегических задач. Это позволяет вам сфокусироваться на ключевых аспектах вашей работы и повысить производительность.



Освобождает время для более важных и стратегических задач. Это позволяет вам сфокусироваться на ключевых аспектах вашей работы и повысить производительность. Развитие команды.

Помогает развивать навыки и компетенции сотрудников. Передавая задачи, вы даете им возможность расти и развиваться.



Помогает развивать навыки и компетенции сотрудников. Передавая задачи, вы даете им возможность расти и развиваться. Снижение уровня стресса.

Один человек не может справиться со всеми задачами. Делегирование помогает избежать перегрузок.

Как правильно делегировать?

1. Определите приоритеты

Разбейте задачи на важные и несрочные, важные и срочные, неважные и несрочные, и неважные и срочные. Это поможет понять, какие задачи следует отдать, а какие оставить себе.

2. Выберите правильного исполнителя

Убедитесь, что человек имеет необходимые навыки и опыт.

3. Передайте четкие инструкции

Чтобы избежать недоразумений и ошибок – объясните исполнителю цель задачи, сроки выполнения и ожидаемый результат.

4. Поддерживайте исполнителя

Отвечайте на вопросы, предоставляйте необходимые ресурсы.

Как управлять задачами эффективно?

Используйте специальные мобильные приложения и календари, чтобы следить за сроками и приоритетами, составляйте список задач на день или неделю и делайте перерывы, чтобы поддерживать концентрацию и продуктивность.

Помимо классических способов управления задачами, существуют и современные инструменты: Asana*, ClickUp*, Trello*, которые могут значительно упростить организацию и управление задачами в команде. Лучшие российские сервисы собрали в отдельной статье аналогов трелло 2023.

*Asana ("Асана"); ClickUp ("КликАп"); Trello ("Трелло")

ООО "Органайзер ЛидерТаск"

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