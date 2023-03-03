Даже в небольшой комнате можно организовать комфортное пространство

03 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Ванная / Фото: rawpixel.com / Freepik

Большая ванная есть далеко не в каждой квартире, у многих это помещение всего-то два-четыре "квадрата". Но каждый хочет, чтобы это помещение было красивым, функциональным и удобным для всех членов семьи. Раскроем несколько лайфхаков, которые помогут грамотно спланировать обустройство и сэкономить пространство без заметных "потерь".

Компактность – тренд сезона

Ванна, душевая кабинка, шкафы и прочие составляющие интерьера комнаты могут быть обычными полноразмерными или компактными. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание именно на последние, поскольку мебель и сантехника "отнимают" больше всего места.

Неплохо экономят пространство угловые модели. Шкафы стоит выбирать навесные, при этом лучше, если "тянуться" они будут вверх, а не вниз.

Встраиваемые модели техники

Многие производители начали выпускать встраиваемую технику и мебель для ванных. Спрятанной в шкаф или под мойку стиральной машиной сейчас никого не удивить, зато место такое решение экономит существенно.

Правильное освещение – половина успеха

Один потолочный светильник – худшее решение, которое можно придумать для маленькой комнаты. Отвлечь внимание от того, что пространство ограниченно, можно при помощи разноуровнего освещения.

Также визуально увеличивают площадь зеркала. При грамотном зонировании можно сделать пространство "выше" или "шире". А вот ярких кислотных оттенков, разного рода картинок (на ковриках, унитазе и прочем) в условиях нехватки свободного места дизайнеры рекомендуют избегать.

Грамотная организация мест хранения

Кто-то прячет корзину для белья под подвесной раковиной, а кто-то – под унитазом (такие модели весьма востребованы в маленьких ванных комнатах). Ещё одно неплохое решение – открытые полочки минималистичного дизайна.

Ванна или душевая кабинка?

Для небольших комнат существуют компактные угловые ванны, модели с ужением в области ног или варианты со стандартной шириной, но уменьшенной длиной.

Душевая кабинка небольшого размера также подходит для ванных комнат маленькой площади, поскольку прозрачные стекла визуально расширяют пространство.

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