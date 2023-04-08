У православных начинается Страстная Седмица

08 апреля 2023, 07:42, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В 2023 году православная Пасха выпадает на 16 апреля. А до этого, с 10 по 15 апреля, продлится Страстная неделя, или Страстная седмица. Это последняя и самая строгая неделя Великого поста.

Как питаться, что можно и нельзя есть в Страстную седмицу по дням – читайте на amic.ru.

1 Великий понедельник В Великий понедельник разрешено есть фрукты, овощи, мёд, орехи и хлеб, а пить – воду и чай. В этот день постящиеся едят только один раз – желательно, под вечер. В монастырях в Великий понедельник и вовсе отказываются от еды во имя духовного очищения.

2 Великий вторник и Великая среда В Великий вторник и Великую среду также позволена только сырая пища без масла. Это называется сухоядением и фактически приравнивается к голоданию. Но если ваше здоровье не позволяет такой рацион, то лучше не экспериментировать.

3 Чистый четверг День послабления. В Чистый четверг разрешена горячая пища растительного происхождения. В неё можно добавлять растительное масло.

4 Страстная пятница В Страстную пятницу верующие, как правило, воздерживаются от еды до 15:00 – до выноса плащаницы на богослужении. Есть примета: кто всё это время выдержит жажду, тому целый год никакое питьё не навредит. После этого можно есть хлеб и пить чистую воду.

5 Великая суббота В Великую субботу, как и в Чистый четверг, разрешается горячая пища. Но уже без масла.

6 Пасха В Пасху можно всё. А особенно – куличи и яйца. Однако тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, на белок лучше всё-таки не налегать: чтобы не перегружать организм после соблюдения строгого поста.

7 Кому можно не держать строгий пост? От строго поста освобождаются дети до 14 лет, беременные и кормящие женщины, а также те, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Для людей с хроническими заболеваниями на стадии обострения он и вовсе противопоказан.

8 Как питаться, чтобы не перегрузить организм после Страстной недели? Чтобы не нагружать организм после Великого поста, следует постепенно вводить продукты в рацион. Начинать советуют с яиц, а затем постепенно вводить нежирные диетические продукты – к примеру, курицу или говядину. Можно есть котлеты, приготовленные на пару. А усвоить пищу помогут лук, укроп и петрушка.