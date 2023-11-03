Как правильно подобрать ортопедическую подушку?
Рассказываем, какой она должна быть, чтобы обеспечить здоровый комфортный сон
03 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8JxzSk
Выбирая подушку, мы часто обращаем внимание на ее мягкость, ведь так приятно утонуть в облаке пуха. Но сомнологи (специалисты по качеству сна) и ортопеды категорически не согласны с таким принципом подбора – от положения головы во время сна зависит многое. Ортопедическая подушка поддерживает позвоночник и восстанавливает нормальное кровоснабжение мозга, обеспечивает здоровый, качественный сон. Рассказываем, при каких медицинских показаниях стоит использовать "правильную" подушку и какие они бывают.
Показания к использованию
У применения ортопедических подушек нет противопоказаний. Есть только группы заболеваний, при которых использование становится не желанием, а необходимостью:
- болезненный миозит и невралгия;
- остеохондроз, не изученные боли в шейном отделе;
- вертебро-базилярная недостаточность;
- травмы шейного отдела, смещение позвонков, реабилитационный период.
Виды ортопедических подушек
Подушка должна поддерживать физиологические изгибы позвоночника, быть достаточно жесткой и упругой.
Производители предлагают:
- круглые;
- квадратные;
- волнообразные;
- подушки-подковы, обвивающиеся вокруг шеи.
Главной характеристикой является высота изделия, ее можно вычислить самостоятельно:
- Берем расстояние от основания шеи до выступающей части плеча;
- Закладываем 1-2 см на сминание;
- Добавляем допустимую погрешность 1-2 см.
Отнять один сантиметр стоит, если матрас слишком мягкий и добавить 1-2 см, если он жесткий или средней жесткости.
Еще одна важная характеристика – упругость. Современные производители чаще всего используют:
- латекс – упругий материал, бесшумно принимающий новую форму и деликатно массирующий мышцы шейного отдела;
- пену с эффектом памяти – хорошо поддерживает позвоночник;
- ортопедическую пену.
Принцип выбора ортопедических подушек
Для сна на спине подушка должна быть практически плоской. Если это любимая поза, можно посмотреть и подушки-подковы, поддерживающие исключительно шею.
Подушка с выемкой подойдет любителям спать на боку. Тем, кто любит спать на животе, стоит взять подушку-звезду из термоактивного материала.
ООО "Никамед" (Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, ОГРН 1037700031588)Реклама
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