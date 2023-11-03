Как правильно подобрать ортопедическую подушку?

Рассказываем, какой она должна быть, чтобы обеспечить здоровый комфортный сон

03 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8JxzSk

Подушка. Сон / Фото: valuavitaly / freepik.com

Выбирая подушку, мы часто обращаем внимание на ее мягкость, ведь так приятно утонуть в облаке пуха. Но сомнологи (специалисты по качеству сна) и ортопеды категорически не согласны с таким принципом подбора ­– от положения головы во время сна зависит многое. Ортопедическая подушка поддерживает позвоночник и восстанавливает нормальное кровоснабжение мозга, обеспечивает здоровый, качественный сон. Рассказываем, при каких медицинских показаниях стоит использовать "правильную" подушку и какие они бывают.

Показания к использованию

У применения ортопедических подушек нет противопоказаний. Есть только группы заболеваний, при которых использование становится не желанием, а необходимостью:

болезненный миозит и невралгия;

остеохондроз, не изученные боли в шейном отделе;

вертебро-базилярная недостаточность;

травмы шейного отдела, смещение позвонков, реабилитационный период.

Виды ортопедических подушек

Подушка должна поддерживать физиологические изгибы позвоночника, быть достаточно жесткой и упругой.

Производители предлагают:

круглые;

квадратные;

волнообразные;

подушки-подковы, обвивающиеся вокруг шеи.

Главной характеристикой является высота изделия, ее можно вычислить самостоятельно:

Берем расстояние от основания шеи до выступающей части плеча; Закладываем 1-2 см на сминание; Добавляем допустимую погрешность 1-2 см.

Отнять один сантиметр стоит, если матрас слишком мягкий и добавить 1-2 см, если он жесткий или средней жесткости.

Еще одна важная характеристика ­– упругость. Современные производители чаще всего используют:

латекс – упругий материал, бесшумно принимающий новую форму и деликатно массирующий мышцы шейного отдела;

– упругий материал, бесшумно принимающий новую форму и деликатно массирующий мышцы шейного отдела; пену с эффектом памяти – хорошо поддерживает позвоночник;

хорошо поддерживает позвоночник; ортопедическую пену.

Принцип выбора ортопедических подушек

Для сна на спине подушка должна быть практически плоской. Если это любимая поза, можно посмотреть и подушки-подковы, поддерживающие исключительно шею.

Подушка с выемкой подойдет любителям спать на боку. Тем, кто любит спать на животе, стоит взять подушку-звезду из термоактивного материала.

ООО "Никамед" (Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, ОГРН 1037700031588)

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