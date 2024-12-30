Как правильно подводить итоги года и ставить себе новые цели, чтобы их достигать?

Анализировать стоит хотя бы для того, чтобы зафиксировать все полезное, нужное и хорошее, что с вами произошло, и похвалить себя

30 декабря 2024, 09:40, ИА Амител

Мужчина пишет свой список целей / Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

2024 год подходит к своему завершению, и многие 31 декабря будут подводить его итоги и ставить себе новые цели под бой курантов. Но, как отмечает барнаульский астролог Ксения Маркина, эффективнее делать это в день зимнего солнцестояния, который имел большое значение для наших предков. Как ставить себе цели, чтобы обязательно их достичь, читайте на amic.ru.

Как правильно подводить итоги уходящего года?

На самом деле единого рецепта, как правильно ставить себе цели и задачи на новый год, не существует, отмечает Ксения. Но есть рекомендации, которые помогут тем, кто никогда не занимался такой практикой. Перед тем как их записывать, астролог рекомендует остаться наедине с собой, налить чашку вкусного чая или кофе и приготовиться размышлять.

Если вы не склонны к регулярному самоанализу, можно записывать мысли, надиктовать их или просто проговаривать все, что придет в голову. И начать астролог советует с самого простого.

"Какая книга из прочитанных показалась вам наиболее интересной и почему? Какой фильм понравился больше всего, вызвал у вас наиболее сильные эмоции. Возможно, вы совершили для себя открытие в музыке и начали слушать то, чем раньше не увлекались. Или слушали конкретного исполнителя чаще других. Какое мероприятие из посещенных вам запомнилось и чем? Это может быть все что угодно. Это ваши итоги и не гонитесь ни за кем. Вы тут главный и вы раздаете призы в любых номинациях. Например, приз в моей личной номинации "покупка года" получают "пластыри от головной боли" – это было лучшее приобретение 2024 года и это магия вне Хогвартса", – говорит Ксения Маркина.

Отметьте наиболее позитивные события, обязательно похвалите себя за личные победы, пусть они кажутся вам незначительными. Вспомните, чему научил вас этот год. Возможно, состоялось знакомство с необыкновенным человеком, который стал знаковым в вашей жизни. А может быть, вы открылись сами для себя с неожиданной стороны.

"Не стесняйтесь себя хвалить и будьте благодарны уходящему году, хотя, может казаться, что и благодарить его вовсе не за что. Но все-таки постарайтесь. Если год был непростым, поблагодарите себя за то, что выстояли, что не сломались. Если вы регулярно пишете цели на новый год, сверьтесь со своим списком и проведите анализ, что получилось, а что нет. Подумайте, почему не вышло реализовать запланированное. Были ли это обстоятельства, или помешала ваша лень и страхи. Ошибки и неудачи не менее важны, чем победы и успехи. Возможно, вы поймете, что некоторые цели были ложными, а может быть, вообще не ваши", – рассказывает Ксения.

Как ставить себе цели, чтобы их достичь?

После того как вы закончили с итогами, не спешите писать новые цели. Сначала проведите предновогоднюю ревизию в доме. Наведите порядок: долой все, что мешает и уже для вас неактуально, дает рекомендации астролог. После этого можно переходить к планированию.

"Если вы не знаете, чего хотите, рекомендую технику "100 желаний". И как бы ни было трудно, выполните ее до конца. Можете заполнять список в течение дня 21 декабря. Если у вас есть одна конкретная цель, сформулируйте ее как можно четче, прочувствуйте и сформируйте твердое намерение. Подумайте, как вы сможете ее достичь. Будьте максимально конкретны", – говорит Ксения Маркина.

Если в голову ничего не идет, можно пройтись по квартире и подумать, что требует ремонта или обновлений. Отвлекитесь от процесса и займитесь чем-нибудь другим. Возможно, вы хотите похудеть или начать регулярно заниматься спортом, или стремитесь изучать иностранный язык, пройти курсы повышения квалификации, прочитать 150 книг в год. Цель может быть любой, но обязательно поставьте примерные сроки для ее достижения и определите, какие инструменты вам будут нужны для этого.

"Цель может быть не материальной, а духовной. Можно поставить себе задачу быть менее ленивым, но более активным в новом году. Или вы хотите избавиться от негативного качества, например, зависти. Или стать более уверенным в себе. Подумайте, как можно к этому прийти и кто вам может в этом помочь. Может быть, у вас есть ролевая модель среди известных людей. Все в ваших руках. Подведение итогов и постановка целей – процесс творческий: здесь нет правил и магии. Воспринимайте этот мини-ритуал как способ лучше узнать себя и понять, какой вы молодец, как на самом деле многого добились в уходящем году и сколько всего еще удастся достичь", – заключила Ксения.