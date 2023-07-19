Алтайские газовики призывают жителей региона быть бдительными и соблюдать правила безопасного пользования газом в быту

19 июля 2023, 10:15, ИА Амител

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Газ – большой помощник в быту, но требует очень осторожного обращения. И это не только о том, что в газифицированном доме нельзя баловаться спичками, но и о правилах использования газового оборудования. Их в очередной раз читателям amic.ru напомнили специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

Правила пользования газом

Итак, что запрещено делать самостоятельно, без вызова специалистов:

использовать газовые плиты для отопления помещений;

спать и отдыхать в помещениях, в которых установлены газовые приборы;

пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, при нарушении герметичности дымохода, а также при отсутствии притока воздуха для сжигания газа;

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

закрывать шиберную заслонку на дымоходе;

допускать обледенение оголовков дымоходов;

самостоятельно газифицировать дом (квартиру, садовый домик), перестанавливать, менять и ремонтировать газовые приборы и запорную арматуру;

самостоятельно перепланировать помещения, если это может привести к нарушению работы внутридомового газового оборудования;

отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении и не знающих правила пользования этими приборами;

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Что делать, если почувствовали запах газа:

прекратите пользование газовыми приборами;

перекройте газовый кран;

откройте окна и входную дверь;

не включайте и не выключайте свет;

не пользуйтесь электроприборами;

не курите;

вызовите аварийную службу по телефону: 28-20-04 (АДС по Барнаулу).Контакты в районах присутствия природного газа можно узнать по этой ссылке.

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

А если установить датчик утечки газа?

Да, есть такое автоматическое устройство для безопасности газопользователей – датчик утечки газа.

"Если обнаружить утечку газа чаще всего удается лишь по специфическому запаху, что зачастую происходит слишком поздно, то датчик утечки газа позволяет это сделать намного раньше. Он разработан для выявления частиц бытового газа в воздухе помещения, которые превышают допустимую норму (в процентах). Определив увеличение концентрации газа, прибор звуковым сигналом информирует человека об этом",– отметил главный инженер ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов.

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Что еще нужно знать об использования газа в быту

Есть еще несколько важных правил:

Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Периодичность обслуживания газовых приборов – один раз в год. Повторимся, самостоятельное обслуживание, замена и ремонт оборудования запрещены. Менять оборудование может только та организация, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание. Если у вас нет такого договора и вы дважды отказали в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы (одетых в специализированную форму с удостоверением), вам могут приостановить подачу газа. Неоплата задолженности за техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования может повлечь судебное взыскание. Самовольное подключение к газопроводу либо приведение его в негодность влечет за собой ответственность согласно кодексу об административных правонарушениях и уголовному кодексу РФ.

Иллюстрация: ООО "Газпром газораспределение Барнаул"

Если вдруг вы почувствовали запах газа, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая работает круглосуточно по телефону 28-20-04 (АДС по Барнаулу). Контакты в районах присутствия природного газа смотрите по ссылке.