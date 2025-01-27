Как правильно рассчитать дивиденды и в каких случаях их выплата невозможна?

Рассказываем, как правильно пользоваться этой частью прибыли

27 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGuegr4

Бухгалтерия. Бизнес / Фото: freepik

По итогам каждого года собственники компании принимают решения о выплате дивидендов. Это доля чистой прибыли, распределяемая между учредителями. Есть несколько важных правил их использования, каких именно – расскажем ниже.

Без чего не может быть выплаты дивидендов?

Первое правило для выплаты дивидендов – наличие чистой прибыли у компании. Для определения суммы чистой прибыли необходимо вычесть все расходы из доходов предприятия. Либо можно обратиться к отчету о финансовых результатах, форма которого утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Его еще называют "отчетом о прибылях и убытках" или P&L.

Важно понимать, что дивиденды могут быть начислены только на основании показателей отчета о финансовом результате, который нужно обязательно подавать в налоговую инспекцию. Все остальные отчеты не имеют значения для проверки правильности выплаты дивидендов фискальными органами.

Для индивидуальных предпринимателей эта форма не обязательна, ИП может применять любой удобный вариант этого отчета и даже придумать его самостоятельно. Главное – соблюсти правило расчета чистой прибыли: чистая прибыль = выручка – переменные расходы – общепроизводственные расходы – косвенные расходы – проценты по кредитам – амортизация – налоги.

Второе правило выплаты дивидендов заключается в том, что это не должно вызывать кассовые разрывы в компании.

Как определить сумму дивидендов?

Чтобы определить, какую сумму дивидендов собственник может вывести из оборота, используется показатель "свободный денежный поток" (СДП), также известный как Free Cash Flow (FCF, читается как Фри Кэш Флоу).

Существует два варианта расчета свободного денежного потока:

FCFF (Free Cash Flow to Firm*) – показывает, сколько средств остается в компании;

FCFE (Free Cash Flow to Equity*) – демонстрирует, сколько денег можно направить собственникам без ущерба для операционной деятельности.

СДП отражает, сколько средств компания может использовать для выплаты дивидендов, погашения кредитов, приобретения конкурентов или инвестирования в новые проекты. Положительный СДП указывает на то, что бизнес зарабатывает больше, чем тратит. Отрицательный СДП свидетельствует о том, что компания расходует больше, чем получает, что характерно для периодов роста и развития.

СДП рассчитывается на основе отчета о движении денежных средств:

FCFF = денежный поток от операционной деятельности (ОДП) – денежный поток от инвестиционной деятельности;

FCFE = FCFF + кредиты/займы, полученные за период – кредиты/займы, погашенные за период.

Свободный денежный поток – это важный финансовый показатель, позволяющий собственникам и руководству компании оценить ее финансовую устойчивость и способность генерировать денежные средства для дальнейших инвестиций, выплаты дивидендов или погашения долгов. Регулярный расчет СДП поможет лучше понимать финансовое состояние вашей компании и принимать обоснованные решения.

После определения чистой прибыли и свободного денежного потока вам нужно решить, какую часть прибыли вы направите на дивиденды, и не забудьте оформить решение учредителей о выплате дивидендов.

Кто поможет с расчетом дивидендов?

Расчет этой финансовой составляющей может показаться непростым. Чтобы сразу сделать все правильно – обращайтесь к профессионалам. Например, в компанию "Финансбург", где вам помогут правильно рассчитать и оформить выплату дивидендов. Консультации здесь дает в том числе и финансовый директор. А до конца января 2025 года консультации предоставляют со скидкой 50%. Запись по телефону 8-905-983-60-73.

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