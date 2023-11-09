Как правильно рассчитать необходимое количество крепежа при работе с профнастилом?

Рассмотрим на примере крыши, забора и фасада

09 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8KVsTP

Монтаж крыши / Фото: Freepik

Практически невозможно определить "на глаз" необходимое количество крепежа, особенно если строительный объект отличается внушительными размерами. Сколько саморезов использовать при креплении профлиста, напрямую зависит от конструктивных особенностей объекта (стена, крыша, забор) и нагрузок, которые он будет испытывать. Кроме количественного значения, важно решить и какие виды крепежа нужны (с их разнообразием можно ознакомиться на сайте eurasiakrep.ru).

Монтаж забора

При монтаже заборов профлист крепится к трубам (поперечным лагам). Чаще всего мастера используют кровельные саморезы, которые отлично герметизируют отверстия и не нуждаются в предварительном сверлении.

Разберем на примере профильного листа стеновой марки С8. Метизы рекомендуется устанавливать через одну волну, далее все зависит от количества лаг. Если она одна, на один лист понадобится пять саморезов, если два – 10, если три – 15. Далее остается умножить подходящее значение на количество листов.

Отделка фасада

Количество саморезов на лист профнастила зависит от двух параметров:

количества нижних волн в листе;

шага между горизонтальными стойками (от этого зависит число рядов установки метизов).

Для расчетов возьмем усредненное значение: стену высотой три метра и шаг шириной 0,5 метра. Число горизонтальных планок для такого варианта составляет семь. Если лист будет иметь 10 нижних волн, то для него будет использовано пять кровельных саморезов на каждую горизонтальную направляющую (установка через волну). Общее число на лист составит 35 штук.

Монтаж крыши

При расчетах учитывается два основных параметра: число рядов досок и способ крепления. Например, если досок десять, то для крепления одного листа понадобится 55 саморезов (10 штук по краю листа в каждую волну и 45 штук для крепления через волну).

Но в ряде случае требуемое число метизов увеличивается. Например, если кровля имеет малый угол наклона, профнастил будет устанавливаться в местах соединений выступающих элементов (торцы ската, снегозадержатели, дымоходы, вентиляционные трубы и прочее). Все это требует усиления фиксации.

Также обычно делают количественную "надбавку" (+5-7%) на случай производственного брака, поломок метиза при вкручивании, ошибок при расчетах, потере крепежа на строительной площадке и т.д.

ООО "Гутен Креп"

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