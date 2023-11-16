Как правильно выбрать диван?

Эксперты Divan.by* дали несколько полезных советов

16 ноября 2023, 19:45, ИА Амител erid: LjN8KPbhU

Диван / Фото: freepik.com

Выбрать качественный диван непросто. Оценка лишь внешних характеристик часто приводит к тому, что уже после нескольких дней использования люди чувствуют разочарование от покупки. Как выбрать диван, который будет радовать и внешним видом, и удобством, и характеристиками, расскажем ниже. А подобрать качественный экземпляр всегда можно на https://www.divan.by/.

Какие есть характеристики хорошего дивана?

Помимо привлекательного дизайна, нужно оценить:

долговечность – стоит остерегаться низкого качества материалов, плохой подгонки деталей, неровных швов на обивке;

стоит остерегаться низкого качества материалов, плохой подгонки деталей, неровных швов на обивке; удобство – на диване должно быть комфортно, как сидя, так и лежа;

на диване должно быть комфортно, как сидя, так и лежа; функциональность – могут быть дополнительные элементы (ниша для хранения вещей, полочки и другие).

На что еще обращать внимание?

Каркас

Хорошие по качеству модели изготавливают преимущественно из металла, натурального дерева, ДСП. Пластиковых элементов в конструкции быть не должно.

Механизм трансформации

Наиболее простыми и надежными механизмами считают "книжку", "еврокнижку" и "клик-кляк". Они подходят и для детской комнаты, и для спальни, и для гостиной. Если на диване будут отдыхать сразу несколько человек, обратите внимание на "аккордеон", пантограф или выкатной механизм.

Обивка

Современные производители предлагают широкий выбор вариантов:

кожа – натуральный материал, с годами не теряет презентабельного внешнего вида, доступна влажная уборка;

велюр, бархат – мягкий, теплый и красивый материал, не теряет внешнего вида 5-7 лет; предусматривает только сухую чистку;

жаккард – ценится за прочность и долгий срок службы;

флок – не боится влаги, загрязнений, когтей животных. Мягкий и приятный на ощупь;

шеннил – прочный и износостойкий материал, выглядит дорого, не подходит для владельцев домашних животных: остаются зацепки от когтей.

Наполнитель

Оптимальными считают пружинные матрасы, а также анатомический вспененный материал. Они обеспечивают равномерную нагрузку на разные части тела и идеальное положение во время отдыха.

* Divan.by ("Диван.бай")

ООО "Диван Бай"

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