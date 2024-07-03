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Как правильно выбрать кондиционер?

Рассказываем о типах, брендах и где заказать установку в Барнауле

03 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K89s5

Кондиционер / Фото: lifeforstock / freepik.com
Кондиционер / Фото: lifeforstock / freepik.com

Кондиционер – неотъемлемая часть современной жизни. Он обеспечивает приятную температуру в помещении и спасает от жары в летний зной. Современные системы способны не только охлаждать воздух, но и нагревать его, а также очищать от пыли. Однако с таким разнообразием моделей и брендов на рынке бывает сложно сделать правильный выбор. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке кондиционера, какие типы и бренды существуют, а также о том, где заказать монтаж и установку в Барнауле.

Типы кондиционеров

Выделяют несколько типов кондиционеров:

  • инверторные – используют принцип инвертирования переменного тока для плавной регулировки температуры;
  • неинверторные – поддерживают температуру, включая и выключая компрессор, что приводит к большему расходу электроэнергии;
  • бытовые – предназначены для квартир, частных домов, небольших офисов. Включают настенные (моноблочные кондиционеры, сплит-системы, мульти-сплит-системы), оконные и напольные кондиционеры;
  • коммерческие (полупромышленные) – устанавливают в магазинах, ресторанах, павильонах и других коммерческих объектах. Бывают канального, кассетного и потолочного типов.

Если рассматривать кондиционер для бытовых нужд, то предпочтение лучше отдавать сплит-системам. Это кондиционеры, которые состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего. При этом внутренний блок устанавливают в помещении, а внешний – на фасаде или балконе.

Сплит-системы имеют ряд преимуществ перед моноблочными кондиционерами:

  • низкий уровень шума – эффект достигается благодаря размещению шумных элементов во внешнем блоке;
  • наличие режима обогрева – есть даже в недорогих моделях;
  • возможность установки в помещениях с высокими потолками.

Бренды и производители

На рынке представлено множество брендов и производителей кондиционеров, каждый из которых предлагает свои особенности и преимущества. Среди наиболее популярных можно выделить следующие: Daikin*, Panasonic*, Mitsubishi Electric*, Ballu*, Bosch*, Electrolux*, LG*, Hisense* и другие.

Критерии выбора

При выборе бренда и модели кондиционера нужно учитывать следующие факторы:

  • площадь помещения, для которого предназначен кондиционер;
  • уровень шума;
  • диапазон температур;
  • дополнительные функции и режимы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, ионизация);
  • внешний вид;
  • энергоэффективность.

Установка в Барнауле

"Кондюк 22" – компания, занимающаяся установкой сплит-систем в квартирах, офисах и частных домах Барнаула.

Опытные специалисты выполняют работу как в готовых интерьерах, так и на стадии ремонта. Установку производят квалифицированные монтажники, которые работают аккуратно и без пыли благодаря использованию специального оборудования. Время установки составляет от двух часов до одного дня в зависимости от сложности монтажа и длины трассы.

Кстати, при необходимости специалисты компании прибегают к услугам автовышки и промышленных альпинистов, которые имеют разрешающие на проведение высотных работ документы и соответствующее удостоверение.

Преимущества компании "Кондюк 22":

  • профессионализм и опыт – монтажники имеют высокую квалификацию и опыт работы с различными типами кондиционеров и систем;
  • гарантия качества – компания уделяет особое внимание качеству монтажа, а не скорости выполнения работ или количеству заказов;
  • индивидуальный подход – специалисты учитывают пожелания клиента и особенности помещения при выполнении работ;
  • бесплатный замер.

"Кондюк 22"
Тел.: +7-913-243-19-46; +7 (3852) 58-05-11
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Телеграм-канал
Сайт* Daikin ("Дайкин"); Panasonic ("Панасоник"); Mitsubishi Electric ("Митсубиси Электрик"); Ballu ("Баллу"); Electrolux ("Электролюкс"); LG ("ЭлДжи"); Hisense ("Хайсенс")

Самозанятый Болгов Эдуард Олегович, ИНН 222211371510

Комментарии 16

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Коля

08:58:29 03-07-2024

Ballu.... Техноком!!!!

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Гость

09:04:41 03-07-2024

Ничего не сказано про немаловажный момент, разрешение необходимо на установку внешнего блока на фасад?

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Элен без ребят

12:49:01 03-07-2024

Гость (09:04:41 03-07-2024) Ничего не сказано про немаловажный момент, разрешение необхо... с недавнего времени необходимо согласие большинства собственников МКД, но все плюют не это.
и зря, между прочим. мои соседи сверху поставили кондей над моим окном и теперь у меня в комнате круглосуточный шум. я пока вежливо попросила вернуть тишину. дальше посмотрим.

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Гость

16:23:42 03-07-2024

Элен без ребят (12:49:01 03-07-2024) с недавнего времени необходимо согласие большинства собствен... Есть нормы по уровню шума, уверен что их кондюк по ним проходит без проблем, так что своим нытьем вы ничего не добьетесь, проверено

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Гость

16:48:59 03-07-2024

Гость (16:23:42 03-07-2024) Есть нормы по уровню шума, уверен что их кондюк по ним прохо... Нет необходимости что-то доказывать! Если соседи против, то уберешь. Почему они против, не имеет значения.

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Гость

09:16:15 03-07-2024

Информация неполная. Чтобы правильно выбрать кондиционер надо еще к перечисленному добавить площадь окон и на какую сторону они выходят, количество находящихся людей, количество работающей техники. И помнить, что разница между выставляемой температурой и температурой на улице должна быть НЕ БОЛЬШЕ 3-4 градусов!!!

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Гость

09:24:20 03-07-2024

Гость (09:16:15 03-07-2024) разница между выставляемой температурой и температурой на улице должна быть НЕ БОЛЬШЕ 3-4 градусов!!!... на улице +35, а я в квартире должен буду поставить +31 еще и окна закрыты? ну и нафига тогда кондиционер? включил вентилятор и все.

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Гость

10:05:10 03-07-2024

Гость (09:24:20 03-07-2024) на улице +35, а я в квартире должен буду поставить +31 еще и... Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вреден резкий перепад температуры, он должен по-хорошему не превышать 4 градусов, как там и написано. Иначе может быть здравствуй пневмония, куча народу в летнее время в пульмонологии всех больниц города не дадут соврать. Т.е. сразу при вхождении в помещение не ставьте там очень низкую температуру, зашли с жары, поставьте на кондюке градусов 26, акклиматизировался организм к ней минут за 10-15, потом понижайте, главное не резко.

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Гость

10:29:38 03-07-2024

Гость (10:05:10 03-07-2024) Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вре... А если ты пришел в гости или в офис к тем, кто уже акклиматизировался? А ездишь на машине с кондюком, перед выходом печку включать?

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Гость

10:53:47 03-07-2024

Гость (10:29:38 03-07-2024) А если ты пришел в гости или в офис к тем, кто уже акклимати... Думай сам как себя обезопасить от резкого перепада, за тебя о тебе никто заботиться не собирается, тебе всю информацию дали или найми себе няньку если сам не способен.

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Гость

10:51:48 03-07-2024

Гость (10:05:10 03-07-2024) Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вре... В ЮВА, Египет, ОАЭ слетайте и расскажите им об этом))))

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Гость

10:56:16 03-07-2024

Гость (10:51:48 03-07-2024) В ЮВА, Египет, ОАЭ слетайте и расскажите им об этом))))... Много раз был везде где вы написали и там есть эта проблема, особенно в магазинах и в транспорте, реальный дубак. Все туристы в соплях ходят, а кое кто и в больничку залетает.

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Гость

09:26:19 03-07-2024

Гость (09:16:15 03-07-2024) Информация неполная. Чтобы правильно выбрать кондиционер над... От части да, но на улице 35 градусов, а вы выставите дома 31? Самим то не смешно)) Или в Дубае, температура на улице 45, а вы в доме выставите 41))))))

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Гость

10:51:48 03-07-2024

Гость (09:26:19 03-07-2024) От части да, но на улице 35 градусов, а вы выставите дома 31... Недавно была в Тайланде. На улице 35, кондюк ниже 22 не выставлялся. Даже на 25 ставили.

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Гость

12:04:49 03-07-2024

Статья ни о чем. Инверторные не выбирают влагу так, как старого образца. Люди вешают их под потолок, тем самым обеспечивая себя соплями. Датчик температуры не выносной. И пока холодный воздух до него доберется, ноги замерзнут. И еще куча тонкостей.

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Гость

16:21:42 03-07-2024

Гость (12:04:49 03-07-2024) Статья ни о чем. Инверторные не выбирают влагу так, как стар... Полный бред, дядя, ты вообще не в теме, не позорься. Инверторные как раз рулят, обеспечивают точное поддержание температуры. в отличие от он-оффных. И у почти у всех моделей есть режим - следуй за мной, т.е. отслеживается температура датчика температуры пульта, в месте его расположения, а никак не в корпусе внутреннего блока.

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