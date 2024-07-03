Как правильно выбрать кондиционер?
Рассказываем о типах, брендах и где заказать установку в Барнауле
03 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K89s5
Кондиционер – неотъемлемая часть современной жизни. Он обеспечивает приятную температуру в помещении и спасает от жары в летний зной. Современные системы способны не только охлаждать воздух, но и нагревать его, а также очищать от пыли. Однако с таким разнообразием моделей и брендов на рынке бывает сложно сделать правильный выбор. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке кондиционера, какие типы и бренды существуют, а также о том, где заказать монтаж и установку в Барнауле.
Типы кондиционеров
Выделяют несколько типов кондиционеров:
- инверторные – используют принцип инвертирования переменного тока для плавной регулировки температуры;
- неинверторные – поддерживают температуру, включая и выключая компрессор, что приводит к большему расходу электроэнергии;
- бытовые – предназначены для квартир, частных домов, небольших офисов. Включают настенные (моноблочные кондиционеры, сплит-системы, мульти-сплит-системы), оконные и напольные кондиционеры;
- коммерческие (полупромышленные) – устанавливают в магазинах, ресторанах, павильонах и других коммерческих объектах. Бывают канального, кассетного и потолочного типов.
Если рассматривать кондиционер для бытовых нужд, то предпочтение лучше отдавать сплит-системам. Это кондиционеры, которые состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего. При этом внутренний блок устанавливают в помещении, а внешний – на фасаде или балконе.
Сплит-системы имеют ряд преимуществ перед моноблочными кондиционерами:
- низкий уровень шума – эффект достигается благодаря размещению шумных элементов во внешнем блоке;
- наличие режима обогрева – есть даже в недорогих моделях;
- возможность установки в помещениях с высокими потолками.
Бренды и производители
На рынке представлено множество брендов и производителей кондиционеров, каждый из которых предлагает свои особенности и преимущества. Среди наиболее популярных можно выделить следующие: Daikin*, Panasonic*, Mitsubishi Electric*, Ballu*, Bosch*, Electrolux*, LG*, Hisense* и другие.
Критерии выбора
При выборе бренда и модели кондиционера нужно учитывать следующие факторы:
- площадь помещения, для которого предназначен кондиционер;
- уровень шума;
- диапазон температур;
- дополнительные функции и режимы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, ионизация);
- внешний вид;
- энергоэффективность.
Установка в Барнауле
"Кондюк 22" – компания, занимающаяся установкой сплит-систем в квартирах, офисах и частных домах Барнаула.
Опытные специалисты выполняют работу как в готовых интерьерах, так и на стадии ремонта. Установку производят квалифицированные монтажники, которые работают аккуратно и без пыли благодаря использованию специального оборудования. Время установки составляет от двух часов до одного дня в зависимости от сложности монтажа и длины трассы.
Кстати, при необходимости специалисты компании прибегают к услугам автовышки и промышленных альпинистов, которые имеют разрешающие на проведение высотных работ документы и соответствующее удостоверение.
Преимущества компании "Кондюк 22":
- профессионализм и опыт – монтажники имеют высокую квалификацию и опыт работы с различными типами кондиционеров и систем;
- гарантия качества – компания уделяет особое внимание качеству монтажа, а не скорости выполнения работ или количеству заказов;
- индивидуальный подход – специалисты учитывают пожелания клиента и особенности помещения при выполнении работ;
- бесплатный замер.
"Кондюк 22"
Тел.: +7-913-243-19-46; +7 (3852) 58-05-11
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Сайт* Daikin ("Дайкин"); Panasonic ("Панасоник"); Mitsubishi Electric ("Митсубиси Электрик"); Ballu ("Баллу"); Electrolux ("Электролюкс"); LG ("ЭлДжи"); Hisense ("Хайсенс")
Самозанятый Болгов Эдуард Олегович, ИНН 222211371510Реклама
08:58:29 03-07-2024
Ballu.... Техноком!!!!
09:04:41 03-07-2024
Ничего не сказано про немаловажный момент, разрешение необходимо на установку внешнего блока на фасад?
12:49:01 03-07-2024
Гость (09:04:41 03-07-2024) Ничего не сказано про немаловажный момент, разрешение необхо... с недавнего времени необходимо согласие большинства собственников МКД, но все плюют не это.
и зря, между прочим. мои соседи сверху поставили кондей над моим окном и теперь у меня в комнате круглосуточный шум. я пока вежливо попросила вернуть тишину. дальше посмотрим.
16:23:42 03-07-2024
Элен без ребят (12:49:01 03-07-2024) с недавнего времени необходимо согласие большинства собствен... Есть нормы по уровню шума, уверен что их кондюк по ним проходит без проблем, так что своим нытьем вы ничего не добьетесь, проверено
16:48:59 03-07-2024
Гость (16:23:42 03-07-2024) Есть нормы по уровню шума, уверен что их кондюк по ним прохо... Нет необходимости что-то доказывать! Если соседи против, то уберешь. Почему они против, не имеет значения.
09:16:15 03-07-2024
Информация неполная. Чтобы правильно выбрать кондиционер надо еще к перечисленному добавить площадь окон и на какую сторону они выходят, количество находящихся людей, количество работающей техники. И помнить, что разница между выставляемой температурой и температурой на улице должна быть НЕ БОЛЬШЕ 3-4 градусов!!!
09:24:20 03-07-2024
Гость (09:16:15 03-07-2024) разница между выставляемой температурой и температурой на улице должна быть НЕ БОЛЬШЕ 3-4 градусов!!!... на улице +35, а я в квартире должен буду поставить +31 еще и окна закрыты? ну и нафига тогда кондиционер? включил вентилятор и все.
10:05:10 03-07-2024
Гость (09:24:20 03-07-2024) на улице +35, а я в квартире должен буду поставить +31 еще и... Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вреден резкий перепад температуры, он должен по-хорошему не превышать 4 градусов, как там и написано. Иначе может быть здравствуй пневмония, куча народу в летнее время в пульмонологии всех больниц города не дадут соврать. Т.е. сразу при вхождении в помещение не ставьте там очень низкую температуру, зашли с жары, поставьте на кондюке градусов 26, акклиматизировался организм к ней минут за 10-15, потом понижайте, главное не резко.
10:29:38 03-07-2024
Гость (10:05:10 03-07-2024) Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вре... А если ты пришел в гости или в офис к тем, кто уже акклиматизировался? А ездишь на машине с кондюком, перед выходом печку включать?
10:53:47 03-07-2024
Гость (10:29:38 03-07-2024) А если ты пришел в гости или в офис к тем, кто уже акклимати... Думай сам как себя обезопасить от резкого перепада, за тебя о тебе никто заботиться не собирается, тебе всю информацию дали или найми себе няньку если сам не способен.
10:51:48 03-07-2024
Гость (10:05:10 03-07-2024) Не совсем корректно товарищ отписал, для организма очень вре... В ЮВА, Египет, ОАЭ слетайте и расскажите им об этом))))
10:56:16 03-07-2024
Гость (10:51:48 03-07-2024) В ЮВА, Египет, ОАЭ слетайте и расскажите им об этом))))... Много раз был везде где вы написали и там есть эта проблема, особенно в магазинах и в транспорте, реальный дубак. Все туристы в соплях ходят, а кое кто и в больничку залетает.
09:26:19 03-07-2024
Гость (09:16:15 03-07-2024) Информация неполная. Чтобы правильно выбрать кондиционер над... От части да, но на улице 35 градусов, а вы выставите дома 31? Самим то не смешно)) Или в Дубае, температура на улице 45, а вы в доме выставите 41))))))
10:51:48 03-07-2024
Гость (09:26:19 03-07-2024) От части да, но на улице 35 градусов, а вы выставите дома 31... Недавно была в Тайланде. На улице 35, кондюк ниже 22 не выставлялся. Даже на 25 ставили.
12:04:49 03-07-2024
Статья ни о чем. Инверторные не выбирают влагу так, как старого образца. Люди вешают их под потолок, тем самым обеспечивая себя соплями. Датчик температуры не выносной. И пока холодный воздух до него доберется, ноги замерзнут. И еще куча тонкостей.
16:21:42 03-07-2024
Гость (12:04:49 03-07-2024) Статья ни о чем. Инверторные не выбирают влагу так, как стар... Полный бред, дядя, ты вообще не в теме, не позорься. Инверторные как раз рулят, обеспечивают точное поддержание температуры. в отличие от он-оффных. И у почти у всех моделей есть режим - следуй за мной, т.е. отслеживается температура датчика температуры пульта, в месте его расположения, а никак не в корпусе внутреннего блока.