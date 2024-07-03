Как правильно выбрать кондиционер?

Рассказываем о типах, брендах и где заказать установку в Барнауле

03 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K89s5

Кондиционер / Фото: lifeforstock / freepik.com

Кондиционер – неотъемлемая часть современной жизни. Он обеспечивает приятную температуру в помещении и спасает от жары в летний зной. Современные системы способны не только охлаждать воздух, но и нагревать его, а также очищать от пыли. Однако с таким разнообразием моделей и брендов на рынке бывает сложно сделать правильный выбор. Рассказываем, на что обратить внимание при покупке кондиционера, какие типы и бренды существуют, а также о том, где заказать монтаж и установку в Барнауле.

Типы кондиционеров

Выделяют несколько типов кондиционеров:

инверторные – используют принцип инвертирования переменного тока для плавной регулировки температуры;

используют принцип инвертирования переменного тока для плавной регулировки температуры; неинверторные – поддерживают температуру, включая и выключая компрессор, что приводит к большему расходу электроэнергии;

поддерживают температуру, включая и выключая компрессор, что приводит к большему расходу электроэнергии; бытовые – предназначены для квартир, частных домов, небольших офисов. Включают настенные (моноблочные кондиционеры, сплит-системы, мульти-сплит-системы), оконные и напольные кондиционеры;

предназначены для квартир, частных домов, небольших офисов. Включают настенные (моноблочные кондиционеры, сплит-системы, мульти-сплит-системы), оконные и напольные кондиционеры; коммерческие (полупромышленные) – устанавливают в магазинах, ресторанах, павильонах и других коммерческих объектах. Бывают канального, кассетного и потолочного типов.

Если рассматривать кондиционер для бытовых нужд, то предпочтение лучше отдавать сплит-системам. Это кондиционеры, которые состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего. При этом внутренний блок устанавливают в помещении, а внешний – на фасаде или балконе.

Сплит-системы имеют ряд преимуществ перед моноблочными кондиционерами:

низкий уровень шума – эффект достигается благодаря размещению шумных элементов во внешнем блоке;

наличие режима обогрева – есть даже в недорогих моделях;

возможность установки в помещениях с высокими потолками.

Бренды и производители

На рынке представлено множество брендов и производителей кондиционеров, каждый из которых предлагает свои особенности и преимущества. Среди наиболее популярных можно выделить следующие: Daikin*, Panasonic*, Mitsubishi Electric*, Ballu*, Bosch*, Electrolux*, LG*, Hisense* и другие.

Критерии выбора

При выборе бренда и модели кондиционера нужно учитывать следующие факторы:

площадь помещения, для которого предназначен кондиционер;

уровень шума;

диапазон температур;

дополнительные функции и режимы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, ионизация);

внешний вид;

энергоэффективность.

Установка в Барнауле

"Кондюк 22" – компания, занимающаяся установкой сплит-систем в квартирах, офисах и частных домах Барнаула.

Опытные специалисты выполняют работу как в готовых интерьерах, так и на стадии ремонта. Установку производят квалифицированные монтажники, которые работают аккуратно и без пыли благодаря использованию специального оборудования. Время установки составляет от двух часов до одного дня в зависимости от сложности монтажа и длины трассы.

Кстати, при необходимости специалисты компании прибегают к услугам автовышки и промышленных альпинистов, которые имеют разрешающие на проведение высотных работ документы и соответствующее удостоверение.

Преимущества компании "Кондюк 22":

профессионализм и опыт – монтажники имеют высокую квалификацию и опыт работы с различными типами кондиционеров и систем;

гарантия качества – компания уделяет особое внимание качеству монтажа, а не скорости выполнения работ или количеству заказов;

индивидуальный подход – специалисты учитывают пожелания клиента и особенности помещения при выполнении работ;

бесплатный замер.

"Кондюк 22"

Тел.: +7-913-243-19-46; +7 (3852) 58-05-11

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Сайт* Daikin ("Дайкин"); Panasonic ("Панасоник"); Mitsubishi Electric ("Митсубиси Электрик"); Ballu ("Баллу"); Electrolux ("Электролюкс"); LG ("ЭлДжи"); Hisense ("Хайсенс")

Самозанятый Болгов Эдуард Олегович, ИНН 222211371510

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