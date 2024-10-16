Как правильно выбрать страховку для выезда за рубеж?

Оформление страхового полиса – важная составляющая планирования выезда за границу

16 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KJqUg

Туризм. Чемоданы / Фото: pixabay.com

Чтобы туристическая страховка защитила в случае необходимости, важно правильно выбрать компанию, тип полиса, а также дополнительные опции. На что обратить внимание в первую очередь, расскажем ниже.

Обязательна ли медицинская страховка для выезда за границу?

Страховой полис потребуется в большинстве случаев. Например, без него не дадут визу в страны Шенгена, в США, Канаду, некоторые страны Латинской Америки, Африки и Азии. Некоторые государства, в частности, Турция и Египет, без документа пустят, но если речь идет о покупке пакетного тура от туроператора, страховка будет оформлена обязательно.

В каждой стране свои требования. Например, ряд государств на фоне пандемии ужесточили условия въезда, и обязательным пунктом в страховке стала дополнительная "защита" на случай коронавирусной инфекции.

Какие есть особенности оформления?

На что обратить внимание при выборе страховой компании:

Срок. Если поездка краткосрочная, период страхования обычно равен 15 дням, также доступно оформление полиса на 30, 45, 60 и большее количество дней. Самый продолжительный по сроку действия вариант – страховка на год. Тип страховки. Она может быть базовой или расширенной. Первая рассчитана на ограниченный список медицинских услуг (экстренная медицинская помощь, покупка лекарств, диагностика и лечение заболеваний и некоторые другие) и не превышает по сумме покрытия 30 тысяч евро. Расширенная охватывает стоматологические услуги, спортивные травмы, восстановление после несчастных случаев и многое другое. Дополнительные риски. Страховка может предполагать выплаты при невыезде, утере багажа, досрочном возвращении при уважительных причинах, задержках рейса и прочем. Условия. Страховка – это "защита", но работает она далеко не всегда. В выплате откажут, если человек в момент ЧП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если он нарушил закон, причинил вред себе сам и т.д. Конкретные условия можно изучить в договоре. Основания для отказа в выплате могут различаться в зависимости от страховой компании.

Сегодня рассчитать стоимость страховки и выбрать наиболее подходящую компанию можно онлайн. Достаточно внести данные о возрасте, дате поездки и прочих важных условиях и произвести расчет на специальном калькуляторе. Затем остается выбрать наиболее подходящий вариант.

После проведения оплаты готовый полис, подтверждающий медицинское страхование за рубежом, приходит страхователю на электронную почту. Это полностью легитимный документ, обладающий полноправной юридической силой.

ООО "СВЦ ПОЛИС812"

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