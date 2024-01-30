Как правообладатели борются с секонд-хендами, торгующими брендовой одеждой

Многие торгуют "на свой страх и риск", однако некоторые все же предпочитают работать легально

30 января 2024, 08:00, ИА Амител

Женская одежда на стойке / Фото: unsplash.com

Крупный американский производитель одежды Levi’s отсудил 20 тысяч рублей у московского секонд-хенда за продажу своих джинсов. Все дело в том, что "Супер Хэнд" не имел права на использование этого бренда. Радио "Бизнес ФМ Барнаул" попросило прокомментировать прецедент Евгения Госькова, председателя регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". И, по его словам, какой бы комичной ни выглядела эта ситуация, все произошло в рамках закона.

"Предприниматель, реализующий товар с нанесенным на него каким-либо товарным знаком, обязан подтвердить легальность использования данного товара и, соответственно, товарного знака. Это либо надо иметь оформленный договор на право пользования товарным знаком, либо документами проследить движение товара от производителя до предпринимателя. Ну если мы говорим про секонд-хенд, там покупается не поштучно, там покупается весом, как правило. Соответственно, никто, скорее всего, не разбирается, под какими товарными знаками данный товар реализуется или маркирован какими товарными знаками", – отметил он, что в результате торгуют "на свой страх и риск".Однако магазины по продаже бывшей в употреблении одежды приглашают покупателей по всей стране именно за брендами. В барнаульских секонд-хендах журналисты нашли и злополучные джинсы Levi’s, и кардиганы Zara, вещи от брендов Puma и Nike. Госьков отметил, что с подобными судебными прениями в нашем регионе он не сталкивался. Вполне возможно, что таковые были – но не стали публичными. Эксперт разъяснил, как владельцы брендов защищают свои права, на примере комиссионных магазинов.

"Комиссионные магазины берут товар на реализацию. То есть приходит физическое лицо, сдает товар на реализацию, предприниматель торгует. Представитель правообладателя товарного знака приходит в комиссионный магазин – вот такая практика по комиссионкам есть по стране – и делает контрольную закупку, приобретает товар, получает кассовый чек от предпринимателя. И уже предприниматель должен доказать, что он торгует не контрафактным товаром", – сказал эксперт.За нарушение интеллектуальных прав владелец бренда может взыскать с ответчика от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. На практике истец чаще всего запрашивает 50-100 тысяч рублей компенсации, а дальше разбирается суд – на его усмотрение сумма снижается или повышается. На вопрос, неужели все секонд-хенды работают незаконно, Госьков ответил, что нет.

"К примеру, магазины "Фамилия", которые говорят о том, что они берут товар, устаревшие коллекции у тех, кто торгует ими официально, и просто его продают. То есть не бывший в употреблении товар – а товар, который неактуален на данную дату в связи со сменой спроса и коллекции. Если предприниматель подтверждает движение товара от официального магазина к себе, то в этом случае действует норма исчерпания права: не требуется никаких заключений дальнейших соглашений ни от какого собственника товара", – сказал он.Была ли это единичная акция проверки американским "Левайсом" российских секонд-хендов – не сообщается. Но владельцам такие магазинов стоит внимательно относиться к порядку в документах, по которым можно хоть как-то отследить путь движения товара и подтвердить, что он уже б/у.