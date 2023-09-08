Как предприниматель из Барнаула превратил детскую мечту в успешный бизнес
Сейчас готов учить других как правильно работать в банкетной сфере
08 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Пособие по банкетному сервису готовит команда предпринимателя из Барнаула Алексея Трофимова. Бизнесмен уверен, что оно поможет всем, кто хочет грамотно построить работу в этой сфере. Уже вскоре найти "учебник" можно будет на "Литресе". А пока учредитель банкетного зала "Кафе в парке" рассказал, как строил свой бизнес, а также о сервисе, кухне и правилах хорошего тона заведения.
Детская мечта
Общепит для Трофимова – дело семейное. Все началось с мамы. "На протяжении 20 лет моя мама возглавляла ресторан "Океан" на улице Полярной. И я с самого детства мечтал, что когда вырасту, у меня будет свое кафе. Так и случилось. В 2010 году мы открыли кафе "Спорт Экспресс" в парке Алексея Смертина", – вспоминает предприниматель.
В 2014 году территорию парка Алексея Смертина начинают облагораживать, он становится любимым местом отдыха горожан и возникает потребность в многофункциональном помещении для проведения различных праздников, корпоративов, презентаций.
Тогда Алексей Трофимов решил начать новый проект. В итоге было построено здание банкет-холла площадью 500 кв. метров.
"Причем спроектировали его так, чтобы посреди помещения не было колонн. В этом было принципиальное отличие от других. Сначала мы между собой называли банкетный зал "Кафе в парке", в итоге это название так и прижилось", – рассказывает бизнесмен.
По словам предпринимателя, заведение настолько востребовано, что порой его бронируют за год-полтора до мероприятия.
"А однажды даже был случай, когда молодые два года переносили свадьбу только из-за того, что нужная им дата уже была занята, а они хотели отмечать торжество непременно у нас "В парке", – уверяет Трофимов.
Барнаульцы привыкли к качеству
Команда поваров перешла в "Кафе" из ресторана "Океан". "Это настоящие профессионалы своего дела, многие из которых работают по сей день", – отмечает Алексей.
В меню решили включить блюда европейской, авторской и русской кухни. Всего более 200 наименований блюд, в том числе и тех, которые готовятся по рецептам из книг XIX века.
Оптимально, когда меню обновляется два-три раза в год, – как под сезон, так и под тенденции. Однако если блюдо пользуется популярностью у клиентов, его нужно оставить, советует бизнесмен.
Сегодня барнаульцы привыкли к высокому качеству обслуживания, отмечает Трофимов. Чтобы поддерживать эту планку, его команда большое внимание уделяет обучению и повышению квалификации персонала. Например, в этом году разработали мощную программу стажировки официантов в Москве.
А вот к возрасту и наличию опыта жестких рамок нет, уверяет Трофимов. Главное – чтобы человек сам хотел учиться и работать.
"У нас был опыт, когда приняли администратором 14-летнюю девушку. Причем работала она намного лучше, чем некоторые взрослые. Наличие опыта для нас не имеет значения, мы всему научим, гораздо важнее, чтобы глаза горели, чтобы человек хотел работать и расти профессионально", – говорит эксперт.
Сейчас команда Алексея Трофимова готовит пособие по банкетному сервису. Как говорит предприниматель, оно рассчитано и на новичков, и на тех, кто уже работает в этой сфере, но не понимает, как правильно взаимодействовать с банкетной площадкой. В ближайшее время на "Литресе" появится электронная форма этого пособия.
Как выбрать банкетный зал. Совет от профессионала
1. Территориальное расположение.
2. Обратите внимание на наличие колонн в зале. Они зачастую загораживают обзор.
3. Атмосфера, дизайн, интерьер и декор заведения не должен противоречить вашему внутреннему состоянию. Например, какой смысл заказывать зал в розовых тонах, если вам не нравится этот цвет.
4. Время работы банкетного зала.
5. Есть ли минимальная сумма заказа для закрытия зала именно под вас и какие-то дополнительные сборы.
6. Обязательно уточните, что входит в чек и есть ли возможность тест-ланча.
12:59:20 08-09-2023
помню ресторан "Океан" в 90-е... кухня совершенно не выдающаяся, обслуживание - ниже плинтуса... сильно задумываюсь, стоит ли свеч посещение заведения героя ;-)
13:38:44 08-09-2023
Прям от сохи вырос можно подумать! А про папу Борю почему не рассказал? И про братца из Доброго доктора с уголовным делом?
13:46:09 08-09-2023
Гость (13:38:44 08-09-2023) Прям от сохи вырос можно подумать! А про папу Борю почему н... Всё сам, всё сам. Теперь вот и других можно научить. Родственники к книге правда в комплекте не идут
14:23:30 08-09-2023
"На протяжении 20 лет моя мама возглавляла ресторан "Океан" на улице Полярной" "Сейчас готов учить других как правильно работать в банкетной сфере" могу тоже научить: рождаетесь в семье трофимовых. все, с вас пятьтыщщ
14:45:51 08-09-2023
Вроде все красиво: Обычный парень взял и построил здание 500 кв.м. а потом: это у него родственник 350 миллионов вытащил? кто-то ему разрешил на бюджетной территории это здание строить?
16:05:28 08-09-2023
Офигеть история успеха...
16:44:40 08-09-2023
Да уж, такой джинсы давно не читал. Алексей и вправду очень празорливый молодой человек, но только способности его заключаются в том, что он представлен папой нужным людям, не более.
23:41:31 08-09-2023
Ключевая фраза "моя мама возглавляла" Дальше можно было и не трепаться
17:18:36 09-09-2023
Ну не знаю там про родственников, но в 2022 г был там на банкете , детишки 11 класс закончили ну вот и отмечали, и кстати за полгода не раньше, забронировали, далее еда так себе, ничего удивительного, советский общепит он такой, обслуживание так же, обычный типичный банкетник, но единственное да без колонн внуртри, но зато и с щелями на полу на уличной части, что каблуки у дам застревали..!
21:06:37 09-09-2023
Молодец! Желаю успехов! Только вот на "Пляже" общепит не очень
12:32:01 10-09-2023
Нам все очень понравилось. А всем злопыхателям желаю не захлебнутся в своей желчи. Завидуйте молча.
12:35:11 10-09-2023
Все было очень классно ! Обслуживание, персонал , блюда и все в целом. Наш банкет , был на высшем уровне . А кому , если , что то не по душе ...попутного ветра
13:03:07 10-09-2023
Все просто замечательно в банкетном зале.
20:24:18 10-09-2023
3 последних комментария точно хозя ресторана этого писал) или попросил чтобы написали) все 3 в один день и в течении часа написаны))) спалился)))
21:27:23 10-09-2023
Петров (20:24:18 10-09-2023) 3 последних комментария точно хозя ресторана этого писал) ил... Ну Наташка с Танькой первой стопудово одна мордашка.Слева от ников одинаковая картинка. Да и вторая Танька, судя по написанию ника, тоже Танька первая или Наташка. Значит приближенные к хозе забегаловки на 146%
23:16:44 10-09-2023
Гость (21:27:23 10-09-2023) Ну Наташка с Танькой первой стопудово одна мордашка.Слева от... все верно написал. Но кто такая "хозя"? это что-то ваше сельское? что за заведение не знаю. Дальше Нового рынка для меня города нет)))))))))
21:55:30 10-09-2023
А что если люди оставляют хорошие комменты, сразу приближенные? Что за глупости, просто есть люди с другим мнением, нежели один негатив писать .