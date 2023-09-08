Как предприниматель из Барнаула превратил детскую мечту в успешный бизнес

Сейчас готов учить других как правильно работать в банкетной сфере

08 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Алексей Трофимов / Фото: parksporta.com

Пособие по банкетному сервису готовит команда предпринимателя из Барнаула Алексея Трофимова. Бизнесмен уверен, что оно поможет всем, кто хочет грамотно построить работу в этой сфере. Уже вскоре найти "учебник" можно будет на "Литресе". А пока учредитель банкетного зала "Кафе в парке" рассказал, как строил свой бизнес, а также о сервисе, кухне и правилах хорошего тона заведения.

Детская мечта

Общепит для Трофимова – дело семейное. Все началось с мамы. "На протяжении 20 лет моя мама возглавляла ресторан "Океан" на улице Полярной. И я с самого детства мечтал, что когда вырасту, у меня будет свое кафе. Так и случилось. В 2010 году мы открыли кафе "Спорт Экспресс" в парке Алексея Смертина", – вспоминает предприниматель.

В 2014 году территорию парка Алексея Смертина начинают облагораживать, он становится любимым местом отдыха горожан и возникает потребность в многофункциональном помещении для проведения различных праздников, корпоративов, презентаций.

Тогда Алексей Трофимов решил начать новый проект. В итоге было построено здание банкет-холла площадью 500 кв. метров.

"Причем спроектировали его так, чтобы посреди помещения не было колонн. В этом было принципиальное отличие от других. Сначала мы между собой называли банкетный зал "Кафе в парке", в итоге это название так и прижилось", – рассказывает бизнесмен.

По словам предпринимателя, заведение настолько востребовано, что порой его бронируют за год-полтора до мероприятия.

"А однажды даже был случай, когда молодые два года переносили свадьбу только из-за того, что нужная им дата уже была занята, а они хотели отмечать торжество непременно у нас "В парке", – уверяет Трофимов.

Барнаульцы привыкли к качеству

Команда поваров перешла в "Кафе" из ресторана "Океан". "Это настоящие профессионалы своего дела, многие из которых работают по сей день", – отмечает Алексей.

В меню решили включить блюда европейской, авторской и русской кухни. Всего более 200 наименований блюд, в том числе и тех, которые готовятся по рецептам из книг XIX века.

Оптимально, когда меню обновляется два-три раза в год, – как под сезон, так и под тенденции. Однако если блюдо пользуется популярностью у клиентов, его нужно оставить, советует бизнесмен.

Сегодня барнаульцы привыкли к высокому качеству обслуживания, отмечает Трофимов. Чтобы поддерживать эту планку, его команда большое внимание уделяет обучению и повышению квалификации персонала. Например, в этом году разработали мощную программу стажировки официантов в Москве.

А вот к возрасту и наличию опыта жестких рамок нет, уверяет Трофимов. Главное – чтобы человек сам хотел учиться и работать.

"У нас был опыт, когда приняли администратором 14-летнюю девушку. Причем работала она намного лучше, чем некоторые взрослые. Наличие опыта для нас не имеет значения, мы всему научим, гораздо важнее, чтобы глаза горели, чтобы человек хотел работать и расти профессионально", – говорит эксперт.

Сейчас команда Алексея Трофимова готовит пособие по банкетному сервису. Как говорит предприниматель, оно рассчитано и на новичков, и на тех, кто уже работает в этой сфере, но не понимает, как правильно взаимодействовать с банкетной площадкой. В ближайшее время на "Литресе" появится электронная форма этого пособия.

Как выбрать банкетный зал. Совет от профессионала

1. Территориальное расположение.

2. Обратите внимание на наличие колонн в зале. Они зачастую загораживают обзор.

3. Атмосфера, дизайн, интерьер и декор заведения не должен противоречить вашему внутреннему состоянию. Например, какой смысл заказывать зал в розовых тонах, если вам не нравится этот цвет.

4. Время работы банкетного зала.

5. Есть ли минимальная сумма заказа для закрытия зала именно под вас и какие-то дополнительные сборы.

6. Обязательно уточните, что входит в чек и есть ли возможность тест-ланча.