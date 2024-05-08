Как принять участие в программе долгосрочных сбережений и сколько можно заработать?

Россияне получили еще один инструмент для накопления

08 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Накопления. Инвестиции / Фото: freepik

В России уже пятый месяц действует программа долгосрочных сбережений. Участие в ней дает жителям страны возможность преумножить капитал за счет размещения накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Как это работает и какой будет доходность – amic.ru рассказали в ВТБ.

Как работает эта программа?

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это инструмент для сохранения и преумножения финансов граждан. Суть в том, что человек размещает свои средства (в том числе и ранее сформированные пенсионные накопления) в негосударственном пенсионном фонде, НПФ инвестирует их, обеспечивая доходность, а государство софинансирует.

"Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. Банки и пенсионный фонд, который является крупнейшим в стране, готовы использовать свой опыт и компетенции для максимально эффективной реализации этого проекта в масштабах всей страны. Все это позволит подключиться к программе с удобством и выгодой", – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сколько дает государство и сколько можно заработать?

Есть три варианта участия в ПСД:

Если доход от средств гражданина каждый месяц не более 80 тысяч рублей, то за каждый вложенный гражданином рубль государство внесет на его счет еще 1 рубль. Так, что чтобы получить от государства 36 тысяч рублей (это максимально возможная сумма), нужно в течение года внести средства на ту же сумм (3 тысячи рублей в месяц). Если доход от 80 до 150 тысяч, то государство дает на один рубль 50 копеек. Для получения доплаты в 36 000 рублей нужно самому вложить 72 тысяч рублей в год (6 тысяч рублей в месяц). Если доход свыше 150 тысяч рублей - объем софинансирования на рубль будет 25 копеек. Это в год своих 144 тысячи или 12 тысяч в месяц.

Поддержка для государства обязательная, если гражданин платит взносы не менее 2 тыс. рублей в год. Пока софинансирование предусмотрено на три года, но программа может быть продлена. Само же участие гражданина в ПСД должно быть не менее 15 лет, только после этого срока средства можно будет использовать. Либо деньги можно снять при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, государство страхует 2,8 млн рублей все средства, которые гражданин вносит на счет НПФ.

Какие НПФ принимают долгосрочные сбережения?

В списке крупнейших негосударственных фондов есть НПФ ВТБ, Сбербанка, "Открытия", "Газфонда" и ряд других.

Как заключить такой договор?

Это можно сделать как в самом выбранном НПФ, некоторые банки дают возможность заключить договор даже в онлайн-приложении.