ТРЦ "Арена" совместно с партнёрами делится фитнес-гайдом

23 мая 2023, 12:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4vkgi9

Торговый центр, покупки / Фото: senivpetro / freepik.com

Кто хочет ворваться в долгожданное лето с подтянутым телом? Да так, чтобы не просто собирать лайки в соцсетях и взгляды прохожих, но и чувствовать себя здоровым, лёгким, бодрым и брать от жизни всё. В ТРЦ "Арена" подготовили гайд, который поможет добиться нужного результата.

Тренировки

Без физической активности никуда. Благодаря тренировкам можно улучшить состояние мышечного каркаса, кожи, повысить общую выносливость и показатели силы.

В ТРЦ "Арена" выбрать фитнес-программу по душе можно в клубе премиум-класса Gold Start*. Зал оборудован современными силовыми и кардиотренажёрами Star Trac*. А ещё там есть Spa*, которое позволит эффективно восстановиться после тренировок, снизит мышечную боль и улучшит обмен веществ. Хаммам, соляная баня, финская и инфракрасная сауны, контрастные души, гидромассажные ванны – это лишь часть того, что можно попробовать в термальном комплексе.

"Мой личный совет: не гонитесь за трендами, выбирайте те спортивные направления, в которых комфортно лично вам. Так вы точно не будете отлынивать от тренировочного процесса и быстрее заметите рост показателей. Например, у нас в Gоld Start вы можете заниматься в тренажёрном зале, кардиозоне, принимать участие в групповом тренинге и даже попробовать силы в сайкл-студии – в общем, каждый найдёт чем себя занять", – рассказывает сертифицированный тренер-универсал Gоld Start Нина Бернадина.

Питание

Набрать необходимую норму белка, обогатить рацион аминокислотами и витаминами бывает достаточно сложно, особенно при дефиците калорий. Поэтому на помощь приходят спортивные добавки, которые восполняют баланс полезных микро- и макроэлементов и улучшают физические показатели.

Помочь в подборе правильного спортпита вам могут консультанты отделов спортивного питания в ТРЦ "Арена".

Так, в Strong Bob* можно найти качественное питание от отечественных и зарубежных производителей. При необходимости вы можете получить помощь в составлении диеты для набора массы или похудения.

А в Power Shop 22*, помимо спортпита, вы найдёте витаминно-минеральные добавки для улучшения общего состояния здоровья и долголетия.

Восстановление и массаж

Особое внимание при активном образе жизни стоит уделять профилактике различных заболеваний: от защемлений до болезней опорно-двигательного аппарата. В этом может помочь хороший массажёр.

Для любителей высокотехнологичных решений бренд Yamaguchi* предлагает большой выбор массажёров для всего тела. Например, рекомендуем обратить внимание на массажёр для колена Yamaguchi Joint Care*. Он способствует профилактике ранних стадий заболеваний и травм. Особенно полезен тяжелоатлетам, любителям бегового спорта и единоборств.

Если же спортсмен отдаёт предпочтение самомассажу, то в Fix Price* можно найти различные ролики, щётки и валики для тела.

Спортивная одежда

Выбирайте ту, в которой вам удобно тренироваться. Обращайте внимание на качество материала, крой, фасон и даже цвет.

Так, за универсальной спортивной одеждой для всей семьи приходите в Outletium*. В отделе есть красивые и удобные вещи как для активных занятий спортом, так и для более спокойных, например, скандинавской ходьбы, йоги и пилатеса.

Мужчины могут найти подходящий образ для физических нагрузок в отделах Sports Life* и FS*. В магазинах представлены как полноценные спортивные костюмы, так и отдельные элементы одежды, и аксессуары.

Прекрасная женская половина в Wear4sports* найдёт спортивный образ по душе. Топы, рашгарды, лосины, джоггеры, штаны, костюмы – здесь есть одежда на любой вкус и цвет.

Норма шагов

А ещё "Арена" является одним из самых больших торгово-развлекательных центров Барнаула. Гуляя по четырём этажам, вы легко "находите" необходимую норму шагов, пока будете выбирать питание, массажёры, спортивную одежду и абонемент в зал.

* Gold Start ("Голд Старт"); Star Trac ("Страт Трэк"); Spa ("Спа"); Strong Bob ("Стронг Боб"); Power Shop 22 ("Пауэр шоп 22"); Yamaguchi ("Ямагучи"); Yamaguchi Joint Care ("Ямогучи Джоинт Кеа"); Fix Price ("Фикс прайс"); Outletium ("Аутлетиум"); Sports Life ("Спортс Лайф"); FS ("ФС"); Wear4sports ("Вэарфорспортс").

ООО "Феникс"

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста