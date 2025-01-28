Как продавать в кризис? В Барнауле пройдет ежегодный День риелтора в новом формате

Профессионалы рынка недвижимости будут прокачивать навыки, необходимые для перезагрузки в непростое экономическое время

28 января 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGbcjKE

День риелтора / Фото: архив компании "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

В канун профессионального праздника 7 февраля 2025 года в Барнауле пройдет День риелтора. Организаторы – Союз риелторов Барнаула и Алтая – решили отойти от традиционного формата концертной программы. Тема этого года – "Кризис – время смелых продаж".

"Сейчас в условиях экономической нестабильности необходимо перестраивать работу и задача нашего Союза риелторов, дать коллегам инструмент, который поможет увеличить количество сделок путем иного подхода к клиентам", – отметила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Для этой цели организация пригласила эксперта по профайлингу Вадима Войченко, который познакомит членов профессионального сообщества с интересной технологией анализа характера людей.

Ее создали более 30 лет назад в Центральной научно-исследовательской лаборатории психологии и психологии труда ФСБ России. Сейчас технологию активно используют в управлении персоналом, в продажах (в том числе VIP*-продажах) и переговорах.

Кроме того, День риелтора – это еще и своеобразное подведение итогов 2024 года, который был очень контрастным.

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке или на сайте "Союз риелторов Барнаула и Алтая" .

Напомним, что День риелтора в регионе проводят ежегодно со дня основания Союза риелторов Барнаула и Алтая – с 19 ноября 1997 года. Основная задача мероприятия – "сверить часы", обозначить предстоящие тренды, а также прокачать партнерские связи для достижения лучших результатов.

*VIP – Very Important Person ("Вери Импотант Персон")

Союз "СРО НП "СРБ и Алтая"

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