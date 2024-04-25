Как продвигать сельскохозяйственный сегмент в интернете?

Digital-агентство Zavod делится реальным кейсом

25 апреля 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KFVLM

Сельское хозяйство. Поле / Фото: vecstock на Freepik

Рынок сельского хозяйства в России продолжает развиваться. Однако если для B2C востребованность со стороны конечного потребителя в основном находится в положительной динамике, то В2В сегменту приходится приложить больший усилий для выхода на свою целевую аудиторию и получению заявок. На помощь приходит правильная стратегия интернет-продвижения, в которой особую роль занимает контекстная реклама.

Digital-агентство Zavod* уже реализовало ряд успешных промокампаний с сельскохозяйственной сфере. На примере одной из них команда интернет-стратегов показала эффективную настройку контекстной рекламы.

О компании

Заказчик – АЗАС, разработчик, производитель техники и официальный дилер Минского тракторного завода. Оборудование, произведенное заводом, – собственные разработки, заточенные под условия российского потребителя. Продуктовая линейка достаточно обширна. Среди ассортимента можно найти фронтальные погрузчики, пресс-подборщики, отвалы, щетки и многое другое.

Первое, что советуют компаниям контекстологи Digital-агентства Zavod, не распылять бюджет на все подряд. Навесное оборудование на МТЗ – сам по себе понятный продукт с хорошим спросом и органической семантикой. Поэтому было достаточно собрать максимально горячую и коммерческую семантику по приоритетным категориям: фронтальные погрузчики, почвофрезы и т.д.

Показы установили по всей России и странам СНГ, ограничений в географии не было.

"Самое простое и эффективное, что можно сделать для максимизации результата на поиске – это релевантность. Нет необходимости писать самые красивые объявления и отстраиваться от конкурентов. В данном случае большинство пользователей просто не будут в них вчитываться", – объясняет ведущий контекстолог Digital-агентства Zavod Илья Соколов.

Основные рекомендации, для того чтобы получить нормальное количество показов на хороших позициях и по адекватной цене:

полностью заполнить все элементы и поля;

использовать все расширения;

использовать как можно чаще ключевые слова.

Иллюстрация: Digital-агентство ZAVOD

Из-за широкой географии и большого спроса стоимость клика компании получилась приемлемая. Исходя из этого начали получать заявки по очень хорошей цене.

Иллюстрация: Digital-агентство ZAVOD

По треку развития проекта запустили РСЯ для формирования спроса на продукцию.

Хороший результат по конверсиям показывают баннеры с изображением конкретной техники, которую запрашивал пользователь. И в заголовке, и в тексте указывали название техники, тем самым цепляя внимание.

Пример хорошо работающего баннера:

Иллюстрация: Digital-агентство ZAVOD

Также неплохо работает и медиареклама. Пример удачного видеоролика:

Иллюстрация: Digital-агентство ZAVOD

Digital-агентство ZAVOD* ("Диджитал-агентство Завод")

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 202-739

WA: +79831739948

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ИП Шаповалова А.Д.

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