Как продвигать сельскохозяйственный сегмент в интернете?
Digital-агентство Zavod делится реальным кейсом
25 апреля 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KFVLM
Рынок сельского хозяйства в России продолжает развиваться. Однако если для B2C востребованность со стороны конечного потребителя в основном находится в положительной динамике, то В2В сегменту приходится приложить больший усилий для выхода на свою целевую аудиторию и получению заявок. На помощь приходит правильная стратегия интернет-продвижения, в которой особую роль занимает контекстная реклама.
Digital-агентство Zavod* уже реализовало ряд успешных промокампаний с сельскохозяйственной сфере. На примере одной из них команда интернет-стратегов показала эффективную настройку контекстной рекламы.
О компании
Заказчик – АЗАС, разработчик, производитель техники и официальный дилер Минского тракторного завода. Оборудование, произведенное заводом, – собственные разработки, заточенные под условия российского потребителя. Продуктовая линейка достаточно обширна. Среди ассортимента можно найти фронтальные погрузчики, пресс-подборщики, отвалы, щетки и многое другое.
Первое, что советуют компаниям контекстологи Digital-агентства Zavod, не распылять бюджет на все подряд. Навесное оборудование на МТЗ – сам по себе понятный продукт с хорошим спросом и органической семантикой. Поэтому было достаточно собрать максимально горячую и коммерческую семантику по приоритетным категориям: фронтальные погрузчики, почвофрезы и т.д.
Показы установили по всей России и странам СНГ, ограничений в географии не было.
"Самое простое и эффективное, что можно сделать для максимизации результата на поиске – это релевантность. Нет необходимости писать самые красивые объявления и отстраиваться от конкурентов. В данном случае большинство пользователей просто не будут в них вчитываться", – объясняет ведущий контекстолог Digital-агентства Zavod Илья Соколов.
Основные рекомендации, для того чтобы получить нормальное количество показов на хороших позициях и по адекватной цене:
- полностью заполнить все элементы и поля;
- использовать все расширения;
- использовать как можно чаще ключевые слова.
Из-за широкой географии и большого спроса стоимость клика компании получилась приемлемая. Исходя из этого начали получать заявки по очень хорошей цене.
По треку развития проекта запустили РСЯ для формирования спроса на продукцию.
Хороший результат по конверсиям показывают баннеры с изображением конкретной техники, которую запрашивал пользователь. И в заголовке, и в тексте указывали название техники, тем самым цепляя внимание.
Пример хорошо работающего баннера:
Также неплохо работает и медиареклама. Пример удачного видеоролика:
Digital-агентство ZAVOD* ("Диджитал-агентство Завод")
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон: 202-739
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