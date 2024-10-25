Как продвинуть компанию с минимальными вложениями?

Digital-агентство Zavod делится рабочими инструментами

25 октября 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8JvFa7

Маркетинг. Продвижение / Фото: freepik.com

Завоевать любовь потребителей сложно, особенно если компании приходится бороться с устоявшимися игроками на рынке. К тому же далеко не каждый бренд готов "вливать" ощутимое финансирование в продвижение, эффект от которого наступит лишь в долгосрочной перспективе и то при условии, что была выбрана грамотная стратегия.

Digital-агентство Zavod * рекомендует в условиях ограниченного бюджета обратить внимание на следующие каналы и инструменты.

Коллаборации

Партнерство с медийными личностями, яркими представителями своей целевой аудитории или компаниями из смежных сфер поможет, с одной стороны, бюджетно выйти на потенциальных клиентов, с другой – выгодно усилить свой имидж за счет привлечения сторонних ресурсов.

Если получится реализовать действительно что-то креативное, то велика вероятность, что новость об этом на бесплатной основе заберут городские паблики и СМИ. Такая реклама точно лишней не будет.

Партнерство мероприятий

Отличный малобюджетный инструмент, который даст охваты и в онлайн-, и в офлайн-пространствах. С вас – призовой фонд, а партнеры смогут представить ваше лого на афишах, упомянуть компанию со сцены, в социальных сетях, аудиорекламе, разместить индивидуальный промопост и т.д.

Однако обратите внимание, что при участии в некоторых проектах (в зависимости от уровня, масштаба, целевой аудитории и коммерции) могут потребоваться дополнительные финансовые вложения.

Выступления в качестве эксперта

Больше подходит для B2B* сегмента, либо если компания хочет усилить свой имидж за счет демонстрации явной экспертности в своей сфере.

В этом случае потребуется хорошая подготовка "до": оформление кейсов, подготовка презентаций, отработка выступления и т.д. – в общем, все, что поможет выигрышно смотреться на фоне других экспертов и запомниться присутствующим.

Социальные сети

Ваши аккаунты – визитная карточка. Это та самая базовая точка контакта, которую одной из первых смотрят потенциальные клиенты. Чем детальнее и понятнее по смыслам она проработана, тем выше шансы получить не только органические охваты, но и теплую лояльную аудиторию.

Но тут важно не просто выпускать публикации ради публикаций, а реально вовлекать аудиторию в коммуникацию с брендом.

Digital-агентство Zavod отдельно рекомендует обратить внимание на розыгрыши, геймификацию и съемку вирусного контента. Это беспроигрышный вариант, как за короткое время собрать базовую аудиторию и удержать ее внимание.

Хотите узнать еще больше вариантов для своего продвижения? Тогда оставляйте заявку на сайте Digital-агентства Zavod .

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: +7 (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

Сайт

* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); B2B​ ("Би2Би")

ИП Шаповалова А. Д.

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