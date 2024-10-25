Как продвинуть компанию с минимальными вложениями?
Digital-агентство Zavod делится рабочими инструментами
25 октября 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8JvFa7
Завоевать любовь потребителей сложно, особенно если компании приходится бороться с устоявшимися игроками на рынке. К тому же далеко не каждый бренд готов "вливать" ощутимое финансирование в продвижение, эффект от которого наступит лишь в долгосрочной перспективе и то при условии, что была выбрана грамотная стратегия.
Digital-агентство Zavod* рекомендует в условиях ограниченного бюджета обратить внимание на следующие каналы и инструменты.
Коллаборации
Партнерство с медийными личностями, яркими представителями своей целевой аудитории или компаниями из смежных сфер поможет, с одной стороны, бюджетно выйти на потенциальных клиентов, с другой – выгодно усилить свой имидж за счет привлечения сторонних ресурсов.
Если получится реализовать действительно что-то креативное, то велика вероятность, что новость об этом на бесплатной основе заберут городские паблики и СМИ. Такая реклама точно лишней не будет.
Партнерство мероприятий
Отличный малобюджетный инструмент, который даст охваты и в онлайн-, и в офлайн-пространствах. С вас – призовой фонд, а партнеры смогут представить ваше лого на афишах, упомянуть компанию со сцены, в социальных сетях, аудиорекламе, разместить индивидуальный промопост и т.д.
Однако обратите внимание, что при участии в некоторых проектах (в зависимости от уровня, масштаба, целевой аудитории и коммерции) могут потребоваться дополнительные финансовые вложения.
Выступления в качестве эксперта
Больше подходит для B2B* сегмента, либо если компания хочет усилить свой имидж за счет демонстрации явной экспертности в своей сфере.
В этом случае потребуется хорошая подготовка "до": оформление кейсов, подготовка презентаций, отработка выступления и т.д. – в общем, все, что поможет выигрышно смотреться на фоне других экспертов и запомниться присутствующим.
Социальные сети
Ваши аккаунты – визитная карточка. Это та самая базовая точка контакта, которую одной из первых смотрят потенциальные клиенты. Чем детальнее и понятнее по смыслам она проработана, тем выше шансы получить не только органические охваты, но и теплую лояльную аудиторию.
Но тут важно не просто выпускать публикации ради публикаций, а реально вовлекать аудиторию в коммуникацию с брендом.
Digital-агентство Zavod отдельно рекомендует обратить внимание на розыгрыши, геймификацию и съемку вирусного контента. Это беспроигрышный вариант, как за короткое время собрать базовую аудиторию и удержать ее внимание.
Хотите узнать еще больше вариантов для своего продвижения? Тогда оставляйте заявку на сайте Digital-агентства Zavod.
Digital-агентство Zavod
Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110
Телефон: +7 (3852) 202-739
WA: +7-983-173-99-48
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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); B2B ("Би2Би")
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
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