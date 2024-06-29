Как проходит фестиваль имени Рождественского на Алтае? Фоторепортаж

Мероприятие в очередной раз посетила его дочь Екатерина

29 июня 2024, 08:10, ИА Амител

Фестиваль Рождественского на Алтае / Фото: amic.ru

С 27 по 30 июня в Алтайском крае проходит традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского. Мероприятия запланированы как в Барнауле, так и на родине поэта – в селе Косиха.

Корреспонденты побывали на праздновании 82-летия поэта. Посетила фестиваль и дочь литератора – Екатерина Рождественская. На пресс-подходе она рассказала, что узнает относительно сроков создания Аллеи имени ее отца или памятника в Барнауле, а также поведала о дружбе ее отца с Муслимом Магомаевым: певец писал песни на стихи Рождественского.

Как проходит фестиваль – в репортаже amic.ru.