Как проходят выборы президента России в районах Алтайского края. Фото

В Мамонтовском районе отдать свой голос пришел ветеран ВОВ, отметивший в 2023 году 100-летний юбилей

16 марта 2024, 13:02, ИА Амител

Фото: СМИ городов и районов Алтайского края / Снимки предоставлены управлением печати и массовых коммуникаций

В субботу в Алтайском крае продолжаются выборы президента. Они впервые проходят в трехдневном формате с использованием дистанционного электронного и традиционного голосования. В правительстве региона рассказали (и показали), как проходят выборы в разных районах и городах.

"16 марта, на второй день выборов президента, на избирательных участках Алтайского края кипит работа, на некоторых УИКах даже появляются очереди из желающих проголосовать. В городах и районах с утра на выборы приходят целыми семьями, творческими коллективами", – говорится в сообщении.

Голосуют также студенты, представители различных профессий, включая полицейских, военных и священников. Приходят на выборы и ветераны Великой Отечественной – например, в райцентре Мамонтовского района отметивший в прошлом году 100-летний юбилей Алексей Борков самостоятельно явился на участок отдать свой голос.

Ветеран Алексей Евлампиевич Борков на выборах в селе Мамонтово / Фото: t.me/mamontovo_official

Есть и другие интересные случаи. Например, накануне УИК в Красногорском районе посетили представители кумандинского народа в национальных костюмах. А еще на участки приходят те, кто регистрировался голосовать онлайн, но потом передумал и решил изъявить свою волю по старинке.

Также отмечается, что на многих избирательных участках для жителей организовали фотозоны, где они "охотно фотографируются и улыбаются". Тем же, кто до участка добраться не может, на дом приезжают сотрудники избиркома.