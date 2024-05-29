Как проложить коммуникации под землей, не нарушая инфраструктуру и ландшафт?
Барнаульская компания "ОВК-Строй" занимается водо- и газоотведением, прокладкой канализации и кабелей методом ГНБ
29 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTWsJ
В Сибири стартовал короткий сезон строительных работ под землей. За четыре-пять месяцев надо успеть прокладывать водопровод, канализацию, газопровод, всевозможные кабели. Хорошо, что технологии позволяют сделать это без раскопок, то есть быстрее и удобнее. Метод горизонтально направленного бурения (ГНБ) помогает снизить трудозатраты и уменьшить расходы на проседание грунта. А также избежать повреждения дорог, заборов, ландшафта и не вызывать недовольства местных жителей. В Алтайском крае эту технологию активно использует компания "ОВК-Строй".
На любой глубине без раскопок
Горизонтально направленное бурение – это способ прокладки коммуникаций под землей или даже под водой, не повреждающий инфраструктуру. Благодаря чему строительные работы можно проводить даже рядом с домами и практически в любую погоду. Метод ГНБ также используют для ремонта отдельных участков или поврежденных труб.
Технология ГНБ позволяет прокладывать коммуникации на дальние расстояния, на разной глубине, практически в любых условиях.
Для такой востребованной и специфической деятельности нужны специальные буровые установки, дополнительное оборудование и квалифицированные специалисты. Именно они определяют параметры бурения: рассчитывают расстояние, на которое будет проложена труба, глубину грунта, скорость вращения бура и место его выхода.
ГНБ в Алтайском крае
Компания "ОВК-Строй" уже более 20 лет применяет технологию горизонтально направленного бурения (ГНБ) для прокладки коммуникаций в Барнауле и близлежащих районах (в радиусе около 400 км от города). В будущем организация планирует расширение географии.
Сегодня в автопарке спецтехники компании находятся американские и новые китайские буровые установки. А также дополнительное оборудование, включая три КамАЗа, три трала и ЗИЛ-водовоз. Недавно у компании также появились новые буры диаметром до 900 мм.
Благодаря этому команда "ОВК-Строй" способна выполнять задачи любой сложности даже в непростых условиях, при разных типах грунта, включая песчаные почвы и участки с грунтовыми водами.
"Самый сложный и интересный проект был у нас, когда мы проходили под железнодорожными путями. Это был мост на Ленинском проспекте, где надо было пройти с высоты, потом пройти под железнодорожными путями и снова уйти на высоту. То есть там была довольно сложная дуга, которую не каждый сможет пройти. Но нам это удалось", – рассказал генеральный директор ООО "ОВК-Строй" Павел Нагибин.
Помимо этого, компания оказывает помощь в оформлении всей необходимой разрешительной документации для проводимых работ, например, в городском водоканале или РЭС.
Взаимодействие и сотрудничество
Компания успешно сотрудничает с частными и юридическими лицами, обрабатывая как индивидуальные, так и групповые запросы.
Кроме того, организация участвует в аукционах и тендерах, работая с государственными заказчиками. Со всеми клиентами фирма взаимодействует на договорной основе, предоставляя гибкие и индивидуальные условия.
Компания "ОВК-строй"
Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 122
Тел.: +7 (902) 998-33-59
ovk-stroy78@mail.ru
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ИП Нагибин П. А.Реклама
11:42:50 29-05-2024
Это конечно все хорошо, вот только почему во Власихе, положили новый асфальт, и через пару дней решили на новом асфальте вырезаать дырку и проложить трубы?! Прошла уже не одна неделя, ограждение так и стоит, мешает проезду, дорожное полотно так и не восстановили!
Кто спланировал такую работу? Снова с рук сойдет такая безнаказанность?!
14:37:57 29-05-2024
Вы еще цену напишите. глаза у людей округлятся.
06:00:34 30-05-2024
А Вы посмотрите ,как это делается в Калманке "не нарушая инфраструктуру и ландшафт". Будете очень удивлены . Телефонные кабели порваны, водопроводы нарушены, дороги уничтожены !!!!
17:35:53 31-05-2024
Гость (14:37:57 29-05-2024) Вы еще цену напишите. глаза у людей округлятся.... 500 рублей за метр