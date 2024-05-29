Как проложить коммуникации под землей, не нарушая инфраструктуру и ландшафт?

Барнаульская компания "ОВК-Строй" занимается водо- и газоотведением, прокладкой канализации и кабелей методом ГНБ

29 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTWsJ

Горизонтально направленное бурение / Фото: "ОВК- Строй"

В Сибири стартовал короткий сезон строительных работ под землей. За четыре-пять месяцев надо успеть прокладывать водопровод, канализацию, газопровод, всевозможные кабели. Хорошо, что технологии позволяют сделать это без раскопок, то есть быстрее и удобнее. Метод горизонтально направленного бурения (ГНБ) помогает снизить трудозатраты и уменьшить расходы на проседание грунта. А также избежать повреждения дорог, заборов, ландшафта и не вызывать недовольства местных жителей. В Алтайском крае эту технологию активно использует компания "ОВК-Строй".

На любой глубине без раскопок

Горизонтально направленное бурение – это способ прокладки коммуникаций под землей или даже под водой, не повреждающий инфраструктуру. Благодаря чему строительные работы можно проводить даже рядом с домами и практически в любую погоду. Метод ГНБ также используют для ремонта отдельных участков или поврежденных труб.

Технология ГНБ позволяет прокладывать коммуникации на дальние расстояния, на разной глубине, практически в любых условиях.

Для такой востребованной и специфической деятельности нужны специальные буровые установки, дополнительное оборудование и квалифицированные специалисты. Именно они определяют параметры бурения: рассчитывают расстояние, на которое будет проложена труба, глубину грунта, скорость вращения бура и место его выхода.

Горизонтально направленное бурение / Фото: "ОВК- Строй"

ГНБ в Алтайском крае

Компания "ОВК-Строй" уже более 20 лет применяет технологию горизонтально направленного бурения (ГНБ) для прокладки коммуникаций в Барнауле и близлежащих районах (в радиусе около 400 км от города). В будущем организация планирует расширение географии.

Сегодня в автопарке спецтехники компании находятся американские и новые китайские буровые установки. А также дополнительное оборудование, включая три КамАЗа, три трала и ЗИЛ-водовоз. Недавно у компании также появились новые буры диаметром до 900 мм.

Благодаря этому команда "ОВК-Строй" способна выполнять задачи любой сложности даже в непростых условиях, при разных типах грунта, включая песчаные почвы и участки с грунтовыми водами.

"Самый сложный и интересный проект был у нас, когда мы проходили под железнодорожными путями. Это был мост на Ленинском проспекте, где надо было пройти с высоты, потом пройти под железнодорожными путями и снова уйти на высоту. То есть там была довольно сложная дуга, которую не каждый сможет пройти. Но нам это удалось", – рассказал генеральный директор ООО "ОВК-Строй" Павел Нагибин.

Помимо этого, компания оказывает помощь в оформлении всей необходимой разрешительной документации для проводимых работ, например, в городском водоканале или РЭС.

Взаимодействие и сотрудничество

Компания успешно сотрудничает с частными и юридическими лицами, обрабатывая как индивидуальные, так и групповые запросы.

Кроме того, организация участвует в аукционах и тендерах, работая с государственными заказчиками. Со всеми клиентами фирма взаимодействует на договорной основе, предоставляя гибкие и индивидуальные условия.



Компания "ОВК-строй"

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 122

Тел.: +7 (902) 998-33-59​

ovk-stroy78@mail.ru

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