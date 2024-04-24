Как прошел годовой отчет губернатора Виктора Томенко. Фоторепортаж

Отчет прошел в рамках сессии алтайского парламента

24 апреля 2024, 13:11, ИА Амител

Отчет Виктора Томенко за 2023 год / Фото: Екатерина Смолихина

24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом перед депутатами АКЗС о работе правительства за 2023 год. Выступление прошло в рамках 30-й сессии парламента.

Виктор Томенко рассказал о поддержке участников СВО и их семей, росте зарплат, рекордах в сельском хозяйстве, расходах на "социалку" и других результатах деятельности членов кабмина. За отчет проголосовали 50 депутатов АКЗС, 14 – против.

Подробнее о том, как прошла сессия, вы можете прочитать у нас сайте. А мы подготовили фоторепортаж.