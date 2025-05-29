Как прошел отчет губернатора Виктора Томенко за 2024 год. Фоторепортаж

Выступление главы региона состоялось в рамках 41-й сессии краевого Заксобрания

29 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Годовой отчет Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет о деятельности правительства за 2024 год. Его выступление стало главным вопросом повестки 41-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты единогласно поддержали основные решения доклада.

В отчете отмечен рост экономики на 4,2%, валовой региональный продукт превысил триллион рублей. Промышленность и сельское хозяйство продолжают развиваться: урожайность зерновых выросла на 31,9%, а объем продукции сельского хозяйства – на 14,9%. Инвестиции в основной капитал достигли 233 млрд рублей. Особое внимание уделено социальной поддержке ветеранов СВО, многодетных и молодых семей. Продолжается модернизация социальной и транспортной инфраструктуры региона.

Подробности об отчете ищите в ленте amic.ru, а пока смотрите наш фоторепортаж с сессии АКЗС.