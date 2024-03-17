Третий день выборов президента завершился в Алтайском крае. Фоторепортаж
Избирательные участки в регионе закрылись
17 марта 2024, 20:31, ИА Амител
Фото с избирательных участков / Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае закрылись избирательные участки. Третий день выборов подошел к концу. О том, как он прошел, – в фоторепортаже amic.ru.
По данным на 15:00 17 марта, явка избирателей составила 48,13%.
Активнее всего голосовали: Алейский район, ЗАТО Сибирский и Кулундинский район. Также явка 65% и более отмечалась в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.
В ближайшее время станут известны итоговые показатели по явке в регионе.
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20:43:35 17-03-2024
Фото, где Балтийская и Попова, какое то зловещие и на всех редкие избиратели.
20:51:01 17-03-2024
организовано все супер, красота чистота, охрана, наблюдатели. Отлично
22:28:08 17-03-2024
лея (20:51:01 17-03-2024) организовано все супер, красота чистота, охрана, наблюдатели... всё есть, кроме избирателей.
22:12:21 17-03-2024
Хорошо, что всё закончилось. У каждого из нас или родственник, или знакомый работал на избирательном участке. Беспокойно было за них. Мало ли что... Вон в других регионах и краску лили, и поджигали.
22:18:27 17-03-2024
В крае 2.340000 жителей... Примерно... 700 тыс проголосовавших никак не 48%...
10:29:52 18-03-2024
Грыша (22:18:27 17-03-2024) В крае 2.340000 жителей... Примерно... 700 тыс проголосовавш... А Вы всех сюда считаете, детей тоже? Так то право на голосование возникает с 18 лет. Так что нужно считать не от общего количества жителей, а от имеющих право голоса.
22:25:50 17-03-2024
Наконец-то выборы закончились , это сколько же времени покоя не было из-за предстоящих выборов . Ну надо полагать , свято место пусто не бывает , придумают что-то другое мозги морочить .
23:32:57 17-03-2024
Кажется, тут самый низкий процент проголосовавших по стране?