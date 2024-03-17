Третий день выборов президента завершился в Алтайском крае. Фоторепортаж

Избирательные участки в регионе закрылись

17 марта 2024, 20:31, ИА Амител

Фото с избирательных участков / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае закрылись избирательные участки. Третий день выборов подошел к концу. О том, как он прошел, – в фоторепортаже amic.ru.

По данным на 15:00 17 марта, явка избирателей составила 48,13%.

Активнее всего голосовали: Алейский район, ЗАТО Сибирский и Кулундинский район. Также явка 65% и более отмечалась в девяти муниципальных районах и округах: Тюменцевский, Родинский, Кытмановский, Суетский, Краснощековский, Заринский, Петропавловский, Рубцовский и Завьяловский районы.

В ближайшее время станут известны итоговые показатели по явке в регионе.