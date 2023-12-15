Как прошла пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Фоторепортаж

Президент РФ в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и жителей страны

15 декабря 2023, 06:29, ИА Амител

"Итоги года с Владимиром Путиным" / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. В Гостином Дворе в Москве собралось более 500 журналистов со всей страны. Глава государства отвечал на вопросы, посвященные СВО, ценам на автомобили, ЖКХ и яйца, абортам, искусственному интеллекту, международным отношениям и многому другому. Подробнее о том, что сказал Владимир Путин, читайте на amic.ru.

А как прошли "Итоги года с Владимиром Путиным", смотрите в фоторепортаже.