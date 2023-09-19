Как прошла спартакиада энергетиков Алтая и кто победил?

В каких дисциплинах соревновались энергетики и почему они сменили лампочку на хаски

19 сентября 2023, 11:14, ИА Амител

Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

15 сентября в Барнауле завершилась XI Спартакиада энергетиков Алтая. Ее провели на лыжной базе "Локомотив". В соревнованиях приняли участие команды шести предприятий энергетической отрасли Алтайского края. И состязались они в шести дисциплинах: волейбол, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната и стрельба. Рассказываем, кто победил и почему такие мероприятия важны для сферы энергетики.

Что это за спартакиада?

Это масштабный спортивный праздник, проводить который предложило руководство Алтайэнергосбыта. И теперь каждый год, с 2011-го, энергетики соревнуются в силе и ловкости. Пропустили только ковидные 2020 и 2021 годы.

"Мы игроки одного рынка и в каком-то смысле конкуренты, но мы работаем в одном направлении – обеспечиваем надежное энергоснабжение жителей Алтайского края. Спорт – это наша общая сила, наше движение вперед. С его помощью мы знакомимся, учимся друг у друга и развиваемся", – сказал генеральный директор Алтайкрайэнерго, председатель оргкомитета Сергей Приб.









































Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

В 2023 году спартакиада претерпела несколько изменений. Так, у мероприятия сменился маскот. Всеми любимая лампочка передала эстафету новому талисману – энергичному хаски Элику. Его образ создала специалист отдела документационного обеспечения Алтайкрайэнерго Любовь Устинова, а имя персонажу выбрали сами участники соревнований. Еще одно новшество – гимн спартакиады. Слова для него написали руководитель музыкального ансамбля "Странник" и сотрудница ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго".

Насколько она важна для отрасли?

"Для энергетиков спартакиада – важное событие, ведь спорт способствует укреплению тела и духа, учит концентрироваться и достигать целей. Кроме того, он делает коллектив более сплоченным. Такие мероприятия проводятся как раз для того, чтобы спортивный азарт переходил в созидательную энергию, которая будет использована в работе", – отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

О важности события говорит и статусность гостей. Кроме Вячеслава Химочки, на торжественном открытии присутствовали министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов и председатель Алтайской краевой организации общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" Светлана Косякова.

























Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: пресс-служба компании

Кто победил?

Итак, вот результаты:

По итогам двух дней состязаний в общекомандном зачете победителем стала объединенная команда Алтайкрайэнерго, которой удалось улучшить результат прошлого года. Решающим стало соревнование по перетягиванию каната. Спортсмены Алтайкрайэнерго в буквальном смысле вырвали победу из рук своих соперников. Серебро завоевала команда филиала ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго". И для них, в сравнении с прошлыми соревнованиями, это тоже отличный результат, ведь команда поднялась с третьего места на второе. Кроме того, спортсмены Алтайэнерго стали лучшими в волейболе и мини-футболе. Третью ступень пьедестала заняли спортсмены Западно-Сибирского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания". Победители спартакиады прошлого года стали вторыми в перетягивании каната, третьими – в настольном теннисе и волейболе на песке.

Отметим, на XI Спартакиаде впервые утвердили переходящий кубок Всероссийского Электропрофсоюза. Светлана Косякова вручила награду команде Алтайкрайэнерго.

В 2024 году Спартакиаду энергетиков проведет Сибирская генерирующая компания.