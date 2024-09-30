Как проверить квартиру и дом на соответствие нормам при приемке после строительства?

В Барнауле есть профессионалы, которые помогут принять жилье и найти недостатки

30 сентября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K2d7M

Технический надзор недвижимости / Фото: Bazispro

Квартира (или дом) – не телефон, обратно в магазин (ну тот есть застройщику) потом не сдашь. Если, например, из окна стало поддувать или потолки оказались ниже, чем вам обещали при покупке. Поэтому важно обнаружить все эти недостатки до приемки. Если вы хотите, чтобы жилье было безопасным, комфортным и соответствовало нормам и стандартам, обращайтесь к профессионалам. В Барнауле и Алтайском крае техническим надзором домов, квартир, коттеджей и таунхаусов занимается команда Bazispro*. Специалисты помогут осуществить приемку недвижимости и выявить возможные нарушения, чтобы застройщик своевременно их устранил.

Чем именно занимаются Bazispro?

Bazispro – команда опытных экспертов, которые проводят тщательный осмотр новой недвижимости, проверяют все системы и конструкции на соответствие строительным нормам и правилам. Они также дают рекомендации по устранению выявленных недостатков, помогая защитить ваши права как потребителя.

Технический надзор и тепловизионное обследование / Фото: Bazispro

Что входит в процедуру приемки?

Технадзор покажет реальное состояние объекта. Процедура помогает избежать покупки "кота в мешке" и состоит из:

оценки качества строительства застройщиком и (или) отделочных работ подрядчиком;

проверки состояния инженерных сетей (горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, электропроводки и т.д.);

выявление проблем, которые могут возникнуть в будущем;

контрольный замер площади.

Экспертная приемка помогает:

выявить скрытые дефекты и ошибки в строительстве;

проверить все системы здания, чтобы избежать аварий в будущем.

решить спорные вопросы между покупателем и продавцом (в данном случае технадзор выступает в качестве эксперта).

Согласно Федеральному закону № 214-ФЗ, застройщик обязан устранить все выявленные нарушения в новой квартире. Доверьте проверку качества жилья профессионалам и будьте уверены в его надежности и безопасности.

Какие еще услуги оказывает компания?

Помимо оценки качества ремонта и строительства, эксперты проводят тепловизионное обследование помещений.

Проверка позволяет выявить:

утечки тепла;

промерзание;

дефекты конструкций электрооборудования и тепловой изоляции трубопроводов, дымовых труб, теплотрасс и т. д.

Теплоаудит можно провести вместе с технадзором. Лучше всего это делать осенью, зимой или ранней весной, когда разница температур на улице и в доме составляет минимум 8-15°C.

Также Bazispro предлагает в аренду садовый и строительный инструмент. На сайте представлено более ста видов инструментов (виброплиты, буроямы, отбойники, склерометры, тепловизоры и другие).

Заказать услуги компании можно по телефону +7-999-400-19-24 или написав в Ватсап. Узнать больше об услугах можно в телеграм-канале или на сайте.

* Bazispro ("Базиспро")

ИП Базилевский А. С.

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