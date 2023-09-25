Как провести современный учет в автосервисе

И какие для этого есть инструменты

25 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KGAtp

Автосервис / Фото: standret / Freepik

Любой хороший автосервис заинтересован в повышении качества обслуживания своих клиентов. И помочь в этом может современное программное обеспечение от компании УСУ.

Автоматизация УСУ позволит:

заменить бумажные документы и таблицы Excel ("Иксель") на более профессиональный формат работы с показателями и данными;

избавиться от ошибок в учете.

Что можно автоматизировать через программу УСУ:

взаимоотношения с клиентами;

учет заказов;

работу с запасными частями;

фиксацию рабочего времени;

нормочасы автосервиса и так далее.

Например, в рамках направления взаимоотношения с клиентами можно создать карточки клиентов. Там будет информация об автомобиле, технических проверках, заменах, применённых процедурах и так далее. Это позволит сформировать полную историю сотрудничества с конкретным клиентом, а также позволяет быстро вспомнить, на каком этапе было остановлено взаимодействие с клиентом, какие еще требовались работы в контексте определенного автомобиля и так далее.

Компания УСУ предлагает работу на базе облачных технологий, если вы не хотите работать на базе офисной инфраструктуры. Вы сможете выбрать технические характеристики виртуального оборудования и мощности, подходящие для вашей деятельности.

Благодаря системе УСУ можно проводить аналитику процессов, чтобы совершенствовать их. Аналитические инструменты помогут выявить недостатки в деятельности, например, непродуктивных мастеров или сотрудников, определить, какой вклад каждый сотрудник вносит в работу автосервиса и так далее.

Аналитических инструментов очень много, и если необходимо, под вас могут разработать индивидуальные инструменты. А также приложения, например, для клиентов или сотрудников. Или бота для бизнеса, который будет предоставлять консультации онлайн. Узнать больше об услугах можно на сайте компании.

ИП Акулов Николай Николаевич

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