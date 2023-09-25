Как провести современный учет в автосервисе
И какие для этого есть инструменты
25 сентября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KGAtp
Любой хороший автосервис заинтересован в повышении качества обслуживания своих клиентов. И помочь в этом может современное программное обеспечение от компании УСУ.
Автоматизация УСУ позволит:
- заменить бумажные документы и таблицы Excel ("Иксель") на более профессиональный формат работы с показателями и данными;
- избавиться от ошибок в учете.
Что можно автоматизировать через программу УСУ:
- взаимоотношения с клиентами;
- учет заказов;
- работу с запасными частями;
- фиксацию рабочего времени;
- нормочасы автосервиса и так далее.
Например, в рамках направления взаимоотношения с клиентами можно создать карточки клиентов. Там будет информация об автомобиле, технических проверках, заменах, применённых процедурах и так далее. Это позволит сформировать полную историю сотрудничества с конкретным клиентом, а также позволяет быстро вспомнить, на каком этапе было остановлено взаимодействие с клиентом, какие еще требовались работы в контексте определенного автомобиля и так далее.
Компания УСУ предлагает работу на базе облачных технологий, если вы не хотите работать на базе офисной инфраструктуры. Вы сможете выбрать технические характеристики виртуального оборудования и мощности, подходящие для вашей деятельности.
Благодаря системе УСУ можно проводить аналитику процессов, чтобы совершенствовать их. Аналитические инструменты помогут выявить недостатки в деятельности, например, непродуктивных мастеров или сотрудников, определить, какой вклад каждый сотрудник вносит в работу автосервиса и так далее.
Аналитических инструментов очень много, и если необходимо, под вас могут разработать индивидуальные инструменты. А также приложения, например, для клиентов или сотрудников. Или бота для бизнеса, который будет предоставлять консультации онлайн. Узнать больше об услугах можно на сайте компании.
ИП Акулов Николай НиколаевичРеклама
11:21:55 26-09-2023
1Ска не канает уже что-ли?