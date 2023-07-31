Как пройдет фестиваль "Земляки" на Алтае в 2023 году и кто из звезд приедет?

В этом году очень сильный состав гостей. Программа обещает быть интересной

31 июля 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Традиционный фестиваль "Земляки", посвященный артисту и экс-губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову, пройдет в селе Верх-Обское с 4 по 6 августа. Рассказываем, как в этом году пройдет фестиваль и кто из звезд эстрады на него приедет.

Какие мероприятия пройдут?

Первый день фестиваля откроется соревнованиями по футболу и волейболу. Также в течение дня пройдут мероприятия для детей и молодежи: праздник детства "В гостях у Михаила Сергеевича", конкурс детского рисунка на асфальте, гала-концерт лауреатов фестиваля детского творчества "Радуга юных талантов Алтая", молодежная программа "Россия – страна талантов".

Основные события состоятся в субботу, 5 августа. С утра на стадионе начнется спортивный праздник. В 12 часов стартует мероприятие "С легким паром!". Гостей будут развлекать мастер-классом по вязке банных веников.

В 15 часов на площадке возле Центра культуры будут организованы дружеские посиделки "С легким паром!" с участием друзей Михаила Евдокимова.

Спустя 2,5 часа начнется концерт, в котором выступят народные коллективы из Алтайского края, Кемеровской области, Томской области и Республики Алтай.

Кто из звезд эстрады приедет?

В этом году на Алтай приедут такие артисты, как Александр Маршал, Александр Буйнов, Игорь Саруханов, а также певица Диана Завидова, которая родом с Алтая. Концерт звезд эстрады стартует вечером на главном стадионе в Верх-Обском.

Как прошел фестиваль в прошлом году?

Гостями праздника были вдова Михаила Сергеевича Евдокимова, Галина Николаевна, и губернатор края Виктор Томенко. Из артистов приезжали друзья Михаила Евдокимова – актер театра и кино, кинорежиссер Александр Михайлов, актер Александр Панкратов-Черный. Всего в прошлогоднем фестивале приняли участие более 150 коллективов и исполнителей из Алтайского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новосибирской, Омской, Свердловской Тульской областей и других регионов.