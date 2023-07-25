Как пройти онлайн-обучение на международного психолога в институте Smart?

С помощью курсов профессиональной переподготовки любой может получить необходимые знания и навыки за 12-14 месяцев

25 июля 2023, 18:00, ИА Амител LjN8K9SVw

Сеанс у психолога / Фото: freepik.com

Обучение на психолога не только открывает путь к личностному росту, но и предлагает хорошие возможности для построения карьеры. С онлайн-институтом Smart* можно получить качественное, актуальное и практико-ориентированное обучение в области психологии.

Что известно об институте Smart?

Предлагает разные образовательные программы, включая MBA*, курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации для практикующих психологов;

каждая программа разработана таким образом, чтобы помочь студентам применять полученные знания и навыки на практике;

преподаватели Smart стремятся не только сформировать базу для старта в психологии, но и помочь студентам осознать их возможности и научиться управлять эмоциями;

Smart сотрудничает с чешским университетом, чтобы студенты смогли получить международный диплом MBA, открывающий возможности для работы как в России, так и за рубежом.

На сегодняшний день более 4,5 тыс. студентов из 45 стран выбрали Smart для достижения своих образовательных целей.

С помощью курсов профессиональной переподготовки любой, кто желает встать на новый путь в психологии, может получить необходимые знания и навыки за 12-14 месяцев.

Преимущества института Smart

Обучение в онлайн-институте обладает рядом ключевых преимуществ:

международное признание : дипломы МВА, полученные в Smart, признают не только в России, но и во всей Европе, что значительно упрощает трудоустройство за рубежом;

: дипломы МВА, полученные в Smart, признают не только в России, но и во всей Европе, что значительно упрощает трудоустройство за рубежом; квалифицированный преподавательский состав : преподаватели курсов – это кандидаты наук, практикующие психологи и супервизоры, обладающие богатым опытом работы;

: преподаватели курсов – это кандидаты наук, практикующие психологи и супервизоры, обладающие богатым опытом работы; практическая ориентация : обучение в институте Smart нацелено на приобретение практических навыков, которые студенты могут непосредственно применять в своей профессиональной деятельности;

: обучение в институте Smart нацелено на приобретение практических навыков, которые студенты могут непосредственно применять в своей профессиональной деятельности; гарантированный заработок : Smart предоставляет гарантию первого заработка, которая закреплена в договоре;

: Smart предоставляет гарантию первого заработка, которая закреплена в договоре; универсальность и доступность: благодаря онлайн-формату обучения студенты могут получить знания и навыки в любом удобном для них месте и в любое время.

С помощью Smart можно не только получить новую профессию, но и стать частью международного сообщества психологов.

* Smart ("Смарт"); MBA ("ЭиБиЭй").

ООО "Онлайн Институт Смарт"

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