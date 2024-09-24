Как работают тепловые завесы и где их лучше использовать?

Рассказываем о принципе действия приборов

24 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KBTG8

Работник мерзнет в офисе / Фото: prostooleh / freepik.com

Тепловые завесы – устройства, предназначенные для создания невидимого барьера, который предотвращает проникновение холодного воздуха внутрь помещений и утечку теплого воздуха наружу. Их устанавливают над дверными проемами, они формируют мощный воздушный поток, который действует как заслон от сквозняков и температурных колебаний. Рассмотрим, что такое тепловые завесы, их варианты и основные функции, а также где их лучше всего использовать.

Как работают завесы?

Принцип действия основан на создании мощного потока воздуха, направленного вниз или в сторону и образующего "воздушный барьер". Он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь и удерживает теплый внутри помещения.

Современные модели оснащены электронными системами управления, которые позволяют регулировать температуру и скорость воздушного потока в зависимости от внешних условий и потребностей пользователя. Некоторые могут работать в автоматическом режиме, реагируя на открытие и закрытие дверей. Это делает их использование еще более удобным и экономичным. Кроме того, современные завесы могут быть интегрированы с системами умного дома или здания, что позволяет управлять ими дистанционно через смартфон или компьютер.

Где лучше применять тепловые завесы?

На коммерческих и промышленных объектах тепловые завесы играют ключевую роль в поддержании оптимальных условий для работы и обслуживания клиентов. Их устанавливают на входах в магазины, супермаркеты, рестораны и кафе.

В промышленных зданиях, таких как склады и производственные цеха, они помогают сохранять тепло, что особенно важно в холодное время года.

Преимущества использования на коммерческих и промышленных объектах:

снижение энергозатрат на отопление и кондиционирование;

улучшение условий труда для сотрудников;

поддержание комфортной температуры для клиентов и посетителей;

защита от проникновения пыли, насекомых и загрязнений.

В жилых помещениях и общественных зданиях, таких как офисы, школы, больницы и спортивные комплексы, тепловые завесы также находят широкое применение. Их устанавливают на входных дверях, чтобы предотвратить утечку тепла.

Использование такого оборудования позволяет значительно повысить энергоэффективность зданий, улучшить условия для работы и проживания, а также создать комфортную атмосферу.

ООО "СТРОЙЛАНДИЯ.РУ"

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