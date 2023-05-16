Устройство стало популярным из-за стоимости коммунальных ресурсов

16 мая 2023, 17:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqv8KEG

Монтаж отопления / Фото: senivpetro / Freepik

Сейчас всё чаще в домах и квартирах ставят рекуператоры воздуха. Они помогают экономить тепло. Рассказываем, какие есть рекуператоры и как они работают.

Что такое рекуператор?

Это устройство, которое передаёт тепло от воздуха, выходящего через вентиляцию, воздуху, входящему в приточный канал. То есть даёт дополнительное тепло, которого не было раньше.

Эффективность работы рекуператора будет тем больше, чем больше разница температур в помещении и на улице. Довольно часто разница составляет 30 градусов. Согласитесь, нагретый до такой температуры воздух очень невыгодно выбрасывать зимой на улицу через вытяжку кубометрами. Проблема решается рекуператором.

Устанавливают его в вытяжке. При этом приточный канал в него тоже входит и он должен быть расположен рядом, практически вплотную. Часто используется даже общий оцинкованный короб на два воздушных канала. Это увеличивает эффективность работы рекуператора на несколько процентов, так как служит дополнительным теплообменником.

Какие есть рекуператоры?

Рекуператор для частного дома – это просто теплообменник воздух-воздух. Он может быть нескольких типов:

РоторныйИмеет металлическую пористую структуру в виде цилиндра. Одна половина цилиндра полностью перекрывает вытяжной канал, вторая – втяжной. С помощью электродвигателя половинки меняются местами (цилиндр поворачивается на 180 градусов) и нагретая часть оказывается в холодном канале, а остывшая – в горячем (в вытяжке из комнаты). Пластинчатый"Сито" для воздуха, проходя через которое он нагревается или остывает. Не имеет подвижных элементов. Прост и надёжен, но требует большой массы меди или алюминия, поэтому довольно дорогой. Срок службы – не менее 20-25 лет. Из-за высокой цены они ставятся в коммерческих и промышленных помещениях, но подходят и для дома. Рекуператор с теплоносителемЭто то же, что и пластинчатый, но блоки тепло/холод для вытяжки и притока разнесены. Они соединяются трубками с водой. Для работы нужен насос. К этой сложной системе прибегают, когда расположить приточный и вытяжной канал рядом нет возможности.

Все современные типы рекуператоров воздуха предлагает магазин вентиляции Yanvent практически по ценам производителя. Высокая стоимость такого простого устройства объясняется цветными металлами, но, учитывая существенное сокращение затрат на отопление, он за несколько сезонов окупается.

ИП Габибов Мурад Сулайбанович, ИНН: 054777950641

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