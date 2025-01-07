Как ремонтировали и строили дороги в городах Алтайского края в 2024 году

Итоги реализации нацпроекта "БКД" в Барнауле, Бийске и Новоалтайске

07 января 2025, 06:40, ИА Амител

В 2024 году на дорожный ремонт в Алтайском крае направили около 22 миллиардов рублей. На эти средства удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть работ проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В том числе в трех городах края: в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Рассказываем, что именно было сделано. Чтобы лучше рассмотреть инфографику – нажмите на картинку.