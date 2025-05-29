Как роботы решают проблему дефицита кадров и приживутся ли они в Барнауле?

В сферу услуг роботов сейчас внедряют наиболее активно: появились электронные доставщики, официанты и промоутеры

29 мая 2025, 09:16, ИА Амител

Робот-уборщик в торговом центре / Фото: Ритейл Сервис

В условиях дефицита кадров российский бизнес ищет решения, в том числе присматривается к роботам. Сегодня в торговых центрах появляются умные помощники, которые занимаются клинингом, а также тестируются роботы-официанты и промоутеры с искусственным интеллектом. Однако барнаульские компании пока осторожничают. Почему так происходит и есть ли будущее у роботов на Алтае, amic.ru рассказал коммерческий директор "Ритейл Сервиса" Валентин Кузьменко.

Роботы в уборке и сервисе

В ресторанном бизнесе, кейтеринге, ретейле и сфере обслуживания по всему миру все чаще используют роботов. В Китае уже никого не удивляют роботы-доставщики в ресторанах и гостиницах. Им доверяют отнести чемоданы в номер, принести полотенца или блюда, встретить гостей, а также раздавать рекламные листовки. Если изначально это было, скорее, развлечением, то сейчас рынок трансформируется: такие помощники берут на себя рутинные задачи, освобождая персонал, отмечает Валентин Кузьменко.

В России роботы тоже начинают активно внедряться. Они успешно используются в торговле, медицине, логистике, производстве, даже в сельском хозяйстве и сфере услуг. Барнаульские компании также проявляют интерес к этим технологиям. Так, в соцсетях периодически появляются видеоролики, где робот встречает гостей на мероприятии, раздает буклеты и воду, показывает рекламу. Однако это пока не массовая история.

"В Китае электронные помощники работают в магазинах вроде нашего "М-Видео" или DNS. Покупатель говорит: "Хочу телефон" и робот ведет его к витрине. Но в России этот формат пока не прижился. Просто непривычно, покупатели еще предпочитают консультироваться у человека", – рассказывает собеседник.

В Барнауле также тестируют роботов-доставщиков для ресторанов. Устройства с искусственным интеллектом вовремя доставляют блюда от кухни до столика, всегда вежливы и не ходят в отпуск. Казалось бы, одни плюсы. Но барнаульские предприниматели осторожничают.

"Общепит сегодня ментально не готов к массовому внедрению доставщиков. Даже в Москве они редкость, хотя потенциал у таких решений огромный. В Китае и Японии такие роботы уже стали нормой, многие заведения сделали это своей фишкой. И самое главное – посетителям это нравится", – говорит Валентин Кузьменко.

А вот электронные уборщики "прижились". Их успешно используют в торговых центрах, на складах и в офисах. Эти устройства способны работать без перерывов, самостоятельно обходить препятствия и подстраиваться под изменения в пространстве.

Смогут ли роботы заменить человека?

Роботы не способны полностью заменить человека, но могут стать его эффективным дополнением. Современные технологии позволяют бизнесу справляться с кадровым дефицитом и снижать издержки, однако человек остается ключевым звеном, поясняет Валентин Кузьменко, – его компания "Ритейл Сервис" занимается автоматизацией бизнес-процессов и пытается внедрить роботизированную технику в местный рынок.

"Возьмем, к примеру, роботов-уборщиков. Они помогают сократить затраты и справиться с нехваткой сотрудников. Если на клининге в компании работают три уборщицы, то двух из них заменит умный помощник, а третья будет следить за роботом и убирать то, что техника пропустила. Роботы – это инструмент, который облегчает задачи, а не устраняет профессию", – объясняет эксперт.

Валентин Кузьменко уверен, что, несмотря на скепсис, роботизация бизнеса – неизбежный процесс. Он напоминает: еще пять лет назад кассы самообслуживания вызывали у людей недоверие. А сегодня покупатели выражают недовольство, если в магазине такой кассы нет.