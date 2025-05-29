Как роботы решают проблему дефицита кадров и приживутся ли они в Барнауле?
В сферу услуг роботов сейчас внедряют наиболее активно: появились электронные доставщики, официанты и промоутеры
29 мая 2025, 09:16, ИА Амител
В условиях дефицита кадров российский бизнес ищет решения, в том числе присматривается к роботам. Сегодня в торговых центрах появляются умные помощники, которые занимаются клинингом, а также тестируются роботы-официанты и промоутеры с искусственным интеллектом. Однако барнаульские компании пока осторожничают. Почему так происходит и есть ли будущее у роботов на Алтае, amic.ru рассказал коммерческий директор "Ритейл Сервиса" Валентин Кузьменко.
Роботы в уборке и сервисе
В ресторанном бизнесе, кейтеринге, ретейле и сфере обслуживания по всему миру все чаще используют роботов. В Китае уже никого не удивляют роботы-доставщики в ресторанах и гостиницах. Им доверяют отнести чемоданы в номер, принести полотенца или блюда, встретить гостей, а также раздавать рекламные листовки. Если изначально это было, скорее, развлечением, то сейчас рынок трансформируется: такие помощники берут на себя рутинные задачи, освобождая персонал, отмечает Валентин Кузьменко.
В России роботы тоже начинают активно внедряться. Они успешно используются в торговле, медицине, логистике, производстве, даже в сельском хозяйстве и сфере услуг. Барнаульские компании также проявляют интерес к этим технологиям. Так, в соцсетях периодически появляются видеоролики, где робот встречает гостей на мероприятии, раздает буклеты и воду, показывает рекламу. Однако это пока не массовая история.
"В Китае электронные помощники работают в магазинах вроде нашего "М-Видео" или DNS. Покупатель говорит: "Хочу телефон" и робот ведет его к витрине. Но в России этот формат пока не прижился. Просто непривычно, покупатели еще предпочитают консультироваться у человека", – рассказывает собеседник.
В Барнауле также тестируют роботов-доставщиков для ресторанов. Устройства с искусственным интеллектом вовремя доставляют блюда от кухни до столика, всегда вежливы и не ходят в отпуск. Казалось бы, одни плюсы. Но барнаульские предприниматели осторожничают.
"Общепит сегодня ментально не готов к массовому внедрению доставщиков. Даже в Москве они редкость, хотя потенциал у таких решений огромный. В Китае и Японии такие роботы уже стали нормой, многие заведения сделали это своей фишкой. И самое главное – посетителям это нравится", – говорит Валентин Кузьменко.
А вот электронные уборщики "прижились". Их успешно используют в торговых центрах, на складах и в офисах. Эти устройства способны работать без перерывов, самостоятельно обходить препятствия и подстраиваться под изменения в пространстве.
Смогут ли роботы заменить человека?
Роботы не способны полностью заменить человека, но могут стать его эффективным дополнением. Современные технологии позволяют бизнесу справляться с кадровым дефицитом и снижать издержки, однако человек остается ключевым звеном, поясняет Валентин Кузьменко, – его компания "Ритейл Сервис" занимается автоматизацией бизнес-процессов и пытается внедрить роботизированную технику в местный рынок.
"Возьмем, к примеру, роботов-уборщиков. Они помогают сократить затраты и справиться с нехваткой сотрудников. Если на клининге в компании работают три уборщицы, то двух из них заменит умный помощник, а третья будет следить за роботом и убирать то, что техника пропустила. Роботы – это инструмент, который облегчает задачи, а не устраняет профессию", – объясняет эксперт.
Валентин Кузьменко уверен, что, несмотря на скепсис, роботизация бизнеса – неизбежный процесс. Он напоминает: еще пять лет назад кассы самообслуживания вызывали у людей недоверие. А сегодня покупатели выражают недовольство, если в магазине такой кассы нет.
"На кассы самообслуживания, когда они только появились, многие косо смотрели. Все изменила пандемия, которая стала драйвером их внедрения: люди хотели избежать очередей. То же самое будет с роботами. Пока к ним присматриваются, но то, что за ними будущее – неизбежно. Будущее уже подъехало на колесах, осталось только открыть дверь и впустить технологии в свою жизнь", – заключил Валентин Кузьменко.
09:19:46 29-05-2025
ии может только через какой-то агрегатор порекомендовать, а решение принимает работодатель.
там, мишура это все.
09:26:22 29-05-2025
Отличное применение для игрушек стоимостью в миллионы - раздавать рекламные листовки...Потратьте эти деньги на достойную зарплату сотрудникам и будет вам счастье...
09:27:40 29-05-2025
Изломают
09:45:55 29-05-2025
встречала такого в ресторане гостиницы, забавно
10:09:46 29-05-2025
На мой взгляд, кадровую проблему все эти игрушки с "Алиэкспресс" никоим образом не решат. А серьёзная автоматизация производства сегодня невозможна. И из-за отсутствия техники, и из-за той же кадровой проблемы: да, один робот может выполнять работу десятков человек, но для его обслуживания всё равно нужны высококвалифицированные и ответственные работники.
12:49:33 29-05-2025
Никак не решат