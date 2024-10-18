Как россиянам найти работу за рубежом в 2024 году?

И какие могут возникнуть риски

18 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K3Ljo

Работа. Кадры. Бизнес / Фото: freepik

Несколько десятков тысяч россиян ежегодно находятся в поисках работы за рубежом. Согласно данным одного из трудовых порталов, больше всего желающих работать за рубежом встречается в сферах ИТ, инвестиций, маркетинга и массмедиа.

Куда переезжают россияне по работе?

В 2023 году произошел заметный рост числа откликов, поступивших россиянам от зарубежных компаний. В лидерах – Республика Беларусь, Казахстан и Грузия. Заметно вырос интерес к российским специалистам со стороны Индонезии, Сербии, Мексики, США, Турции, ОАЭ, Узбекистана. В 2024 году тенденции сохранились.

Греция, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам в 2023 году также приглашали на работу жителей РФ, правда, в небольшом количестве. Но поскольку ранее таких заявок практически не поступало, тенденция также стала знаковой.

Если говорить о конкретных специальностях, то наиболее востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и разработчики, а также художники, дизайнеры и операторы контактных центров.

Ищут вакансии жители РФ разными способами: в социальных сетях и в телеграм-каналах, на зарубежных сайтах с вакансиями, в русскоязычных сообществах и т.д.

Как избежать возможных рисков?

Некоторые отказываются от возможности трудоустроиться за рубежом, опасаясь рисков. Они могут быть связаны с переездом, оформлением документов, а также самим процессом трудоустройства. Деятельность далеко не всех международных компаний прозрачна и соответствует в действительности заявленной.

Найти много полезной информации можно на сайте отзывов , специализирующемся на обзорах миграционных компаний, визовых агентств и агентств по трудоустройству за границей. На платформе WorldCompanies.ru ("ВорлдКомпанис.ру") можно найти списки надежных и проверенных компаний и ознакомиться с реальными отзывами клиентов о предоставленных им услугах.

Изучение отзывов может быть полезно не только для частных лиц, но и для предпринимателей, выбирающих компанию для сотрудничества. Работа портала основана на принципах прозрачности, объективности и надежности. Благодаря такому подходу пользователи, вне зависимости от их целей, могут защититься от встречи с недобросовестными фирмами и принять более обоснованное и ответственное решение в любой ситуации, связанной с трудоустройством за рубежом, и не только.

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