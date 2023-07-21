Как самозанятому получить кредит на выгодных для себя условиях

И какие должны быть документы

21 июля 2023, 18:59, ИА Амител LjN8KSYPK

Кредит / Фото: Freepik

Многие самозанятые интересуются кредитованием. Банки предоставляют им кредиты, но при их оформлении нередко возникают разные сложности. Первая проблема состоит в том, что не все банковские организации готовы предоставить кредитные средства гражданам, у которых отсутствует возможность подтверждения дохода. Не стоит сразу расстраиваться. Внимательно изучите предложения кредитных продуктов от банков. На небольшую сумму можно оформить кредитную карту. При ее получении отсутствует необходимость подтверждения доходов. Однако при необходимости суммы от 100 000 рублей лучше оформить кредит наличными.

Как самозанятому получить кредит

Если вы задаетесь вопросом о том, как взять кредит самозанятым, в первую очередь определитесь с тем, какая услуга вас интересует. С учетом банковского продукта определяется пакет документов. Если речь идет о потребительском кредите, то его можно получить по паспорту. Для оформления автокредита нужны права и паспорт. Ипотека предусматривает предоставление СНИЛС и паспорта.

Чтобы подать заявку, не обязательно посещать офис банковской организации. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте банка или с помощью мобильного приложения. Серьезно относитесь к заполнению полей, не допускайте ошибок. Важно предоставлять правдивую информацию.

В какой банк обратиться за кредитом самозанятому

На выгодных условиях получить кредит для самозанятых предлагает, например, "Металлинвестбанк". Срок кредитования до 60 месяцев, сумма до 3 000 000 ₽. Минимальная процентная ставка – 8,3%, максимальный срок кредита – 5 лет. Деньги выдаются наличными на любые цели. Залог и поручительство не потребуются. Но самозанятые должны подтвердить доход – надо заказать справку в приложении "Мои налоги" или на сайте ФНС в личном кабинете.

Оформить заявку на кредит можно онлайн. А при авторизации через "Госуслуги" ваши данные будут переданы банку автоматически, это ускорит процедуру оформления и повысит шанс одобрения кредита.

Большие шансы на одобрение имеют самозанятые с хорошей кредитной историей. Если у вас есть долги по кредитам в других банках, их желательно закрыть. Серьезно относитесь к сбору документов, изучите требования банка.

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

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