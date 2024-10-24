Как сделать дом уютным? Дизайнеры дали семь советов по обустройству квартиры

А все необходимое для этого можно купить в ТВК "Гранд Арена"

24 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KXch4

Дизайн интерьера предоставлен студией дизайна W-double

Превратить квартиру из простого жилья в настоящий оазис уюта – мечта многих. ТВК "Гранд Арена" и дизайнеры из студии W-double* Ирина и Мария поделились секретами, как наполнить пространство теплом и комфортом, сделав его местом, куда всегда хочется возвращаться.

1. Текстиль – основа уюта

Теплые пледы, мягкие подушки и ковры – все это создает ощущение уюта и тепла. Подбирайте ткани в натуральных оттенках или мягких приглушенных тонах.

Совет дизайнера: не бойтесь комбинировать разные текстуры. Например, шерстяные подушки можно сочетать с шелковыми пледами.

2. Освещение – душа интерьера

Мягкий свет всегда создает более уютную атмосферу. Используйте несколько уровней освещения: настольные лампы, торшеры, свечи, гирлянды. Мягкий теплый свет делает комнаты интимнее и комфортнее.

Совет дизайнера: делайте основным нейтральный свет и обязательно используйте разные световые сценарии, например, подсветку.

3. Цветовая палитра

Нейтральные и природные оттенки (бежевый, серый, коричневый) создают расслабляющую атмосферу. Сочетайте их с теплыми акцентами: терракотовым, оливковым или пыльной розой.

Совет дизайнера: используйте цветовые акценты через детали. Мы живем в Сибири, где полгода зима, серое небо, темный город. А правильно подобранный цвет поднимает настроение и дает энергию.

4. Ароматы для атмосферы

Приятные запахи играют огромную роль в создании уюта. Свечи, диффузоры или эфирные масла могут изменить настроение дома.

Совет дизайнера: в каждой комнате можно использовать разные ароматы для создания уникальной атмосферы.

5. Живые растения

Комнатные растения не только освежают воздух, но и добавляют ощущение уюта. Монстера, суккуленты или даже небольшие цветущие кустарники – вариантов много.

Совет дизайнера: распределите растения на разных уровнях, чтобы создать ощущение гармонии. Главное – не ставьте на подоконники, чтобы не закрывать свет.

6. Личные вещи

Фотографии, книги, сувениры из поездок – все это делает пространство уникальным. Они наполняют дом вашей историей, создавая чувство уюта и защищенности.

Совет дизайнера: соберите личные вещи в небольшие группы на полках или стеллажах, создавая мини-экспозиции.

7. Тепло натуральных материалов

Дерево, камень и керамика – идеальные материалы для создания уюта. Они придают интерьеру природную гармонию и добавляют ощущение тепла.

Совет дизайнера: используйте деревянные полки и стеллажи, керамические вазы или каменные подставки для создания акцентов.

Создать уют в доме не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – внимание к деталям, использование естественных материалов и правильное сочетание текстур и цветов. Сотни товаров для уютного интерьера можно приобрести в ТВК "Гранд Арена" по адресу Павловский тракт, 180.

Дизайн интерьера предоставлен студией дизайна W-double

* W-double ("Ви-дабл")

ООО "Неаполь"

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