Как сделать видео, которое соберет сотни лайков?

Digital-агентство Zavod расскажет, как сделать качественный видеопродакшн

22 декабря 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KMSkA

Съемка. Видео. Камеры / Фото: Freepik

Красивыми фото сейчас мало кого удивишь. Зато необычные видеоролики все активнее собирают лайки, комментарии и репосты. В чем же секрет успеха видеоконтента, и как снять ролики, которые запомнятся пользователям надолго? Разберемся в теме видеопродакшн вместе с руководителем Digital-агентства Zavod* Надеждой Клаус.

– В чем же все-таки секрет популярности видеороликов?

– Никакого секрета нет. Видеопродакшн набирает обороты по вполне логичным причинам. Вы можете дать в разы больше информации за короткое время, чем картинка или текст. Немаловажна и динамика. Она привлекает пользователей. Ведь люди сами постоянно пребывают в движении: едут, бегут, работают, пробуют, экспериментируют. Поэтому и информация к ним должна попадать быстро. Кстати, для поздравлений с Новым годом видео тоже отлично подходят, и наш последний кейс тому доказательство.

– Получается, что достаточно начать снимать видео, и успех не заставит себя ждать?

– Не совсем так. По большей части люди, конечно, визуалы, но это не значит, что они будут готовы потреблять любой контент. Важно не забывать о сюжете, постановке света и раскадровке, качестве монтажа и даже актерской игре. Все это влияет на визуальную привлекательность видео. Например, мы в своих проектах делаем упор на проработанность всех этапов создания видеоматериалов, чтобы они в дальнейшем транслировались от лица брендов не ради галочки, а по-настоящему значительно усиливали визуальную составляющую маркетинговых кампаний.

– Что поможет усилить видеоряд?

– Во-первых, прием Storytelling*. Он поможет рассказать истории бренда эффективнее, чем многие другие форматы контента. Во-вторых, если у вас цель создать целую серию роликов, то сделайте упор на разноформатность: видеообзоры, ролики с анимацией, экспертные мнения, бэкстейджи. Это позволит удерживать внимание зрителей и раскроет бренд с разных сторон. В-третьих, контент нужно адаптировать под требования различных платформ. В таком случае ваши ролики всегда будут залетать в топы. Если не умеете делать этого сами, то смело обращайтесь к специалистам. Ведь результат будет того стоить.

– Нужна ли какая-то особая аппаратура для съемки или достаточно вооружиться смартфоном?

– Все зависит от ваших целей и задач, но скажу сразу, что для качественной видеосъемки одного телефона мало. Вам может понадобиться профессиональное освещение (как минимум кольцевая лампа), микрофоны и стабилизатор. Для более полномасштабных съемок нужно профессиональное оборудование: от камер до квадрокоптеров. Зачем это нужно? Чтобы ролики могли воспроизводиться и в соцсетях, и в рекламе, и на экранах по городу. И при этом их качество всегда будет на уровне.

– Команда или штатный специалист: кто снимет ролики лучше?

– Тут опять же от задач. Если вам нужны истории для социальных сетей "в моменте", то это одно. А если вам нужны видео, с которыми можно выходить и к своей аудитории, и к партнерам – то тут уже совсем другой уровень. Когда над созданием работает целая команда, они одновременно закрывают целый пул задач, тем самым сокращая время на реализацию без потери качества. Да, это потребует определенных финансовых расходов, но вы будете четко знать, что у вас не будет вопросов к креативам, техническим аспектам съемки, монтажу, звуку или освещению.

Конечно, я не могу говорить за другие агентства и их видеопродакшн, но в своей команде и качестве ее работы я уверена. Поэтому хочу поделиться нашими самыми последними проектами, чтобы наглядно показать, что видео – это красиво, интересно и познавательно.

Посмотреть видеоролики можно здесь.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

Ватсап: +79831739948

Сайт* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); Storytelling ("Сторителлинг")

ИП Шаповалова А. Д.

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