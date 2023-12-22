Как сэкономить на приготовлении новогодних салатов?
Аналитики "Пятерочки" посчитали стоимость ингредиентов для оливье и сельди под шубой
22 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KJky8
Аналитики торговой сети "Пятерочка" посчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление традиционных новогодних салатов. Так, в среднем по стране стоимость ингредиентов для сельди под шубой на 53% ниже, чем для оливье. Сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети – полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле.
Средняя стоимость ингредиентов для приготовления оливье (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов – 418 рублей*, а из СТМ "Пятерочки" – 309 рублей, или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте – вареная колбаса – обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.
Дешевле всего "Оливье" приготовят жители Приволжья и Юга России – здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов – 393 и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для этого салата выгоднее всего жителям Центрального федерального округа – для них они обойдутся в 268 рублей.
Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на сельдь под шубой – в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям "Пятерочки" в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 руб. – это позволит сэкономить до 15%.
Самой бюджетной сельдь под шубой станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа – за набор ингредиентов для нее тут придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов, и чуть меньше –160 рублей – при выборе товаров собственных марок сети.
*Расчеты сделаны на основе данных за первую неделю декабря 2023 г.
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14:37:37 22-12-2023
Сделайте один и что бы все скушать либо за раз либо на второй день , не надо крошить тазы и выбрасывать через три дня огромное кол во продуктов
14:56:38 22-12-2023
Я научу экономить. Ложитесь спать в 9 вечера и все)
22:35:57 22-12-2023
Чего-то у меня дебет с кредитом не сходится... Колбаса, ну вроде по акции видел по 90 молочную Огурцы в районе 100 Горошек - нормальный который от 60 Яйца - ну пусть 40 за 4 шт. Майонез - самый дешманский - 30 вроде Картофан - 15 за 0,5 Морква - 20 за 0,5 Лук - 15 за 0,5 Итого = 370 Значит либо колбаса растительная и горошек не мозговой, а из сушеного продукта. Такой себе получается оливье, ни самому поесть и гостей угощать неудобно...