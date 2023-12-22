Как сэкономить на приготовлении новогодних салатов?

Аналитики "Пятерочки" посчитали стоимость ингредиентов для оливье и сельди под шубой

22 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KJky8

Новогодний стол / Фото: freepik.com

Аналитики торговой сети "Пятерочка" посчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление традиционных новогодних салатов. Так, в среднем по стране стоимость ингредиентов для сельди под шубой на 53% ниже, чем для оливье. Сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети ­– полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле.

Средняя стоимость ингредиентов для приготовления оливье (около 2 кг готового салата) из продуктов известных брендов – 418 рублей*, а из СТМ "Пятерочки" ­– 309 рублей, или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте ­– вареная колбаса ­– обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.

Дешевле всего "Оливье" приготовят жители Приволжья и Юга России ­– здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов ­– 393 и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для этого салата выгоднее всего жителям Центрального федерального округа ­– для них они обойдутся в 268 рублей.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на сельдь под шубой ­– в среднем по стране около 1,9 кг готового салата обойдется покупателям "Пятерочки" в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 руб. ­– это позволит сэкономить до 15%.

Самой бюджетной сельдь под шубой станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа ­– за набор ингредиентов для нее тут придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов, и чуть меньше ­–160 рублей – при выборе товаров собственных марок сети.

Иллюстрация торговой сети "Пятерочка"

*Расчеты сделаны на основе данных за первую неделю декабря 2023 г.

ООО "Агроторг"

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