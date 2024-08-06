Как сэкономить на штрафах и ОСАГО?
Для этого есть удобное приложение
06 августа 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8KFksA
Топливо, техническое обслуживание, детали – все это продолжает дорожать и в 2024 году. Но если побороть последствия кризиса владельцы транспортных средств не в силах, то сэкономить на ОСАГО и оплате штрафов можно, просто установив на смартфон приложение "Штрафы ГИБДД".
Оплачивайте штрафы с 50% скидкой
Оплачивая официальные штрафы ГИБДД в первые 20 дней после вынесения постановлений, вы получаете скидку 50%. Оплатить на "льготных" условиях разрешается в случае штрафа за мелкое правонарушение типа непристегнутого ремня или несвоевременно включенного поворота. Но если выедете на встречку или будете ехать пьяным, то оплатить придется всю сумму – за грубые нарушения льготы не предусматриваются.
Благодаря приложению вы сможете своевременно узнавать о выписанных штрафах и образовании задолженностей по ним. Оповещения приходят в виде уведомлений, поэтому даты оплаты вы никогда не пропустите.
Преимущества приложения
Основные преимущества приложения:
- приятный интерфейс и навигация – получить доступ к истории нарушений и списку взысканий можно буквально за пару кликов;
- регулярное обновление данных – получаемые вами сведения всегда будут актуальными и максимально полными;
- подробное описание – вы легко сможете узнать место и вид нарушения, сумму штрафа, срок оплаты;
- удобная система оплаты – оплачивать штрафы можно самыми разными способами: картой, Юmoney, СПб и т.п.;
- передача сведений о платеже – как только вы внесете оплату, информация об этом сразу же поступит в ГИС ГМП.
Экономьте на ОСАГО до 70%
Используя "Штрафы ГИБДД" вы можете оформить ОСАГО в одной из 20 надежных страховых компаний и сэкономить при этом до 70%. Пользователям доступен "народный" рейтинг страховщиков, поэтому выбрать подходящий вариант на основе отзывов других автомобилистов не составит труда.
Оформлять страховку с помощью электронного ОСАГО очень удобно – сделать это можно без очередей в любое время. Кроме того, такой полис невозможно потерять или повредить – он хранится в смартфоне, и в случае всего вы всегда можете загрузить его заново.
Установите "Штрафы ГИБДД" прямо сейчас и вы убедитесь, что сэкономить на штрафах и ОСАГО можно не прилагая для этого никаких особых усилий.
Возрастное ограничение для приложения 3+.
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