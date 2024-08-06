Для этого есть удобное приложение

06 августа 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8KFksA

Автомобиль / Фото: senivpetro on Freepik

Топливо, техническое обслуживание, детали – все это продолжает дорожать и в 2024 году. Но если побороть последствия кризиса владельцы транспортных средств не в силах, то сэкономить на ОСАГО и оплате штрафов можно, просто установив на смартфон приложение "Штрафы ГИБДД".

Оплачивайте штрафы с 50% скидкой

Оплачивая официальные штрафы ГИБДД в первые 20 дней после вынесения постановлений, вы получаете скидку 50%. Оплатить на "льготных" условиях разрешается в случае штрафа за мелкое правонарушение типа непристегнутого ремня или несвоевременно включенного поворота. Но если выедете на встречку или будете ехать пьяным, то оплатить придется всю сумму – за грубые нарушения льготы не предусматриваются.

Благодаря приложению вы сможете своевременно узнавать о выписанных штрафах и образовании задолженностей по ним. Оповещения приходят в виде уведомлений, поэтому даты оплаты вы никогда не пропустите.

Преимущества приложения

Основные преимущества приложения:

приятный интерфейс и навигация – получить доступ к истории нарушений и списку взысканий можно буквально за пару кликов;

регулярное обновление данных – получаемые вами сведения всегда будут актуальными и максимально полными;

подробное описание – вы легко сможете узнать место и вид нарушения, сумму штрафа, срок оплаты;

удобная система оплаты – оплачивать штрафы можно самыми разными способами: картой, Юmoney, СПб и т.п.;

передача сведений о платеже – как только вы внесете оплату, информация об этом сразу же поступит в ГИС ГМП.

Экономьте на ОСАГО до 70%

Используя "Штрафы ГИБДД" вы можете оформить ОСАГО в одной из 20 надежных страховых компаний и сэкономить при этом до 70%. Пользователям доступен "народный" рейтинг страховщиков, поэтому выбрать подходящий вариант на основе отзывов других автомобилистов не составит труда.

Оформлять страховку с помощью электронного ОСАГО очень удобно – сделать это можно без очередей в любое время. Кроме того, такой полис невозможно потерять или повредить – он хранится в смартфоне, и в случае всего вы всегда можете загрузить его заново.

Установите "Штрафы ГИБДД" прямо сейчас и вы убедитесь, что сэкономить на штрафах и ОСАГО можно не прилагая для этого никаких особых усилий.

Возрастное ограничение для приложения 3+.

ООО "МПП"

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