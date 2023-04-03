Как сейчас купить жильё в Турции и сколько это стоит?

Куда обратиться за помощью в поиске апартаментов

03 апреля 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK6TLt

Море. Побережье / Фото: boryanam / freepik.com

Турция – страна с тёплым климатом, красивыми пляжами, живописными горами и богатой историей. И при этом стоимость апартаментов в курортных регионах на побережье Средиземного моря обычно ниже, чем в других странах, таких как Испания, Франция и Италия. Именно поэтому многие хотят приобрести там апартаменты не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Расскажем, можно ли купить жильё в Турции иностранцам, как это сделать и во сколько обойдётся такое приобретение.

Насколько сложно купить жилье в Турции?

Покупать апартаменты в Турции могут не только местные жители, но и иностранцы. В законодательстве особых запретов для этого нет. Однако есть ограничение на продажу объектов в приграничных и военных зонах. Так, например, россияне и украинцы не могут купить недвижимое имущество на побережье Чёрного моря.

Процедура покупки квартиры или виллы сама по себе простая и не потребует много времени. Но чтобы узнать достоверную и полную информацию о потенциальных объектах, лучше обратиться к надёжному агенту. Опытный и квалифицированный менеджер поможет оценить не только техническое состояние жилья, но и его рыночную стоимость, а также даст рекомендации по дальнейшей эксплуатации и управлению имуществом.

Сколько стоит недвижимость в Турции?

Что касается стоимости недвижимости, она зависит от разных факторов: район, расстояние до побережья, состояние квартиры и доступность удобств в жилом комплексе.

Также в крупных городах, таких как Стамбул, Анталья и Бодрум, цены на недвижимость несколько выше, чем в Алании, Газипаше и Мерсине. К примеру, стоимость квартиры в одном из аланийских районов примерно 80 000 евро (6,720 млн рублей при курсе евро 84 рубля). За такие же апартаменты в Анталии нужно будет заплатить около 100 000 евро (8 млн рублей). А вот уже в Стамбуле нужно будет выложить не менее 120 000 евро (9,6 млн рублей).

Чтобы исключить все возможные риски при покупке недвижимости в Турции, стоит заручиться помощью опытных агентов из компании Status Property. Они не только расскажут, где купить жильё в Турции, но и подберут для вас объект на побережье Средиземного моря на любой вкус и бюджет.

Агентство недвижимости Status Property (в пер. с английского – статусная собственность)

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