Резкое ухудшение погоды начнется в Алтайском крае через несколько часов

23 июня 2025, 15:10, ИА Амител

Последствия ливня в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Погода в Алтайском крае резко начнет меняться вечером 23 июня: после жары на регион обрушатся сильные ливни с грозами и крупным градом. Синоптики предупреждают, что буквально через несколько часов ветер усилится до 18–23 м/с, возможны и шквалы до 25 м/с и более. В связи с этим в регионе уже объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать и сутки 24 июня.

"Дожди с грозами пройдут и 25-го, и 26-го числа, но они будут кратковременными и локальными. Ветер начнет стихать. Если еще в начале ночи на среду его максимальные порывы могут достигать 17–22 м/с, то днем они не превысят 16 м/с", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Температура воздуха пойдет на понижение. Во вторник воздух прогреется до +21…+26 градусов, в среду – только до +19…+24. 26 июня днем ожидается +20…+25 градусов.