Как снизить ставку по автокредиту и не платить страховки и комиссии?

Рефинансировать можно кредит любого банка от 200 тысяч до 7 млн рублей уже на следующий день

16 мая 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8KStR3

Авто. Семья / Фото: skynesher / istockphoto.com

Сегодня сложно решиться на автокредит – ставки слишком высоки. Рассказываем, как можно существенно снизить процент по автокредиту уже на следующий день* после его оформления.

Оптимальным решением для изменения ставки является рефинансирование . Банк "Левобережный" помогает снизить процент до 17,300% годовых при полной стоимости кредита 17,602–18,600%**.

С помощью рефинансирования в "Левобережном" можно погасить действующий кредит любого банка от 200 тысяч до 7 млн рублей. Просто подайте заявку на сайте , через BL- Online (БиЭл Онлайн) или в офисе и покажите специалисту кредитное авто для проведения оценки.

Кредит выдают под залог автотранспортного средства, приобретенного за счет рефинансируемого автокредита. Машина должна быть не старше 10 лет, если произведена в Китае или России. Авто другого производства – не старше 17 лет.

Предложением могут воспользоваться автовладельцы в возрасте от 21 года до 70 лет (на момент окончания кредитного договора). На сумму до 3 млн рублей не нужно подтверждение дохода и трудоустройства.

Узнайте свой ежемесячный платеж, воспользовавшись калькулятором . Если у вас возникли вопросы – специалисты с удовольствием ответят вам по номеру 8-800-3333-555.

*Для автокредита, предоставленного сторонней кредитной организацией. Для автокредита, предоставленного банком "Левобережный" (ПАО) срок действия рефинансируемого кредита должен быть не менее шести месяцев.

**ПСК 17,602 % – 18,6%. Процентная ставка – 17,3% годовых. Ставка действительна на весь срок кредитования. Неустойка за просрочку платежа – 0,05% за каждый день просрочки. Лимит – от 200 тыс. до 7 млн ₽ (при условии предоставления КАСКО), без КАСКО лимит до 3,5 млн ₽. Срок – от 2 до 8 лет. Банк "Левобережный" оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru. Реклама. Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

ПАО Банк "Левобережный"

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