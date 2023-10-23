Как собрать идеальную команду: в Барнауле прошел первый HR-Фест

Для участников выступали спикеры из Москвы, а также местные специалисты

23 октября 2023, 07:22, ИА Амител

HR-Фест в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева

Более 80 руководителей, собственники бизнеса и HR*-специалисты в Барнауле стали участниками первого в истории региона HR-Феста. Они обсудили тонкости рекрутинга сотрудников, способы их удержания и развития. Масштабное для отрасли мероприятие прошло 13 октября.

И теория, и практика

"Задача мероприятия была в том, чтобы не только познакомить участников с теорией новых технологий подбора кадров, но и показать практические инструменты. Мы собрали представителей из разных сфер бизнеса, которые на практике их используют и готовы были поделиться своими успешными кейсами", – отметила руководитель студии HR-проектов "Штат 3", организатор форума Татьяна Клейнатовская.

А делиться было с кем – эйчары, рекрутеры, ресёрчеры, кадровики, менеджеры по подбору персонала, а также и руководители структурных подразделений и бизнеса, которые заинтересованы в развитии компании и видят важность в посещении таких мероприятий, чтобы на практике применять полученные технологии.

На HR-Фесте выступили местные успешные практики:

Ксенья Верваен , директор по развитию BigMachin*;

, директор по развитию BigMachin*; Наталья Янова , директор научно-технической компании "T-Софт";

, директор научно-технической компании "T-Софт"; Ольга Сапего , главный эксперт группы подбора персонала банка ВТБ;

, главный эксперт группы подбора персонала банка ВТБ; Наталия Ильющенко, директор магазинов Le'81*, Patrizia Pepe* и Gala boutique*.

А также приглашенные гости, московские специалисты:

Наталья Бешлиу. Создатель школы физиогномики, профессиональный профайлер и верификатор, практикующий психолог, федеральный спикер "Деловая среда" от Сбера; преподаватель института психотерапии и клинической психологии в Москве и эксперт ТВ (Первый канал, "Пятница") поделилась своим опытом и дала рабочие инструменты в сфере познания человека.

Наталья рассказал о том, как влияют изменения внешности на характер. И на что стоит обратить внимание при подборе персонала, исходя из задач конкретной должности, чтобы найти подходящего по всем параметрам работника. Как по внешним данным определить агрессора или манипулятора, выявить исполнительного сотрудника, управленца, стратега.

Елена Вавилова. Эксперт в области межличностных отношений, экс-разведчик, автор книги "Нетворкинг для разведчиков" рассказала, что такое нетворкинг и какова его польза. Она знает, как превратить контакты в социальный капитал, и поделилась опытом с гостями мероприятия.

Елена рассказала о том, как правильно работать с людьми, какую систему нужно выстраивать в коллективе.

"Человеческая экосистема в бизнесе приобретает большое значение для любой команды. И надо понимать, как анализировать существующую систему в вашей команде, как ставить цели в жизни и в бизнесе, а потом выстраивать стратегию. Для любого кадрового специалиста важно самому быть грамотным в психологии и мотивации человека, так будет намного легче понимать персонал. Чем больше контактов у руководителя или кадрового специалиста, тем лучше он будет понимать людей и подбирать их в команду. И, что важно, общение должно строиться на взаимовыгодных условиях", – отметила Елена Вавилова.

Также эксперт рассказала, где находить точки опоры, как искать единомышленников и вырабатывать стрессоустойчивость.









HR-Фест в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева

Участники феста обсудили еще одну важную тему – прогнозирование в HR-сфере. В эпоху цифровизации есть огромный спрос на HR-сервисы, которые интегрируют в себе полный технологический цикл: знакомство с сотрудниками, обслуживание кейсов, оценку, диагностику, прогнозирование и обмен информацией. Кстати, на форуме предложили такую комплексную систему оценки адаптивного потенциала личности.

"Наше тестирование представляет собой надежный психологический тест, а внимание и поддержка практиков здесь на форуме – это очень приятно. Мы поняли, что сегодня рынок готов к тестированию и использованию такого инструмента. Речь идет о методике особенного профиля, об оценке потенциала, ресурс которого позволяет прогнозировать успешность сотрудника в будущих ситуациях, рассказать о том, на что сотрудник будет способен завтра. С точки зрения предмета диагностики – речь идет о самореализации, о гибких навыках, о способностях личности изменяться в любых условиях, в этом его преимущество", – рассказала Наталья Янова.

Темы близкие и интересные

"Нам было приятно слышать отзывы участников о том, что они пошли на HR- Фест, чтобы послушать московских хедлайнеров форума, но оказалось, что местные спикеры-практики тоже дали много полезной и рабочей информации", – поделилась организатор форума Татьяна Клейнатовская.

Об этом же говорят и участники. Например, как рассказала amic.ru директор по персоналу "Ритейлер сервис" Юлия Игошина, она почерпнула несколько хороших идей, которые легко применить на практике. А также наметила темы, которые стоит изучить подробнее и активно ими пользоваться.

"Я пришла посмотреть на тренды в HR-сфере, послушать боли, интересно, как коллеги эти боли решают. А еще мне была очень интересна и близка тема физиогномики и профайлинга, я узнала много нового и полезного в этом направлении. И уже есть кое-какие идеи для решения точечных вопросов, которые сейчас есть в подборе персонала. И мне стало понятно, что мы сейчас на правильном пути, многое используем из того, о чем говорили спикеры", – добавила менеджер по подбору персонала "СДЭК" Ольга Суслова.





HR-Фест в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева

Информационными партнерами мероприятия стали Radio Monte Carlo* Барнаул, Business FM* Барнаул, а также премия "Народный знак качества".

*HR ("ЭйчАр"); BigMachin ("БигМашин"); Le'81 ("Ли81"); Patrizia Pepe ("Патриция Пепе"); Gala boutique ("Гала Бутик"); Radio Monte Carlo ("Радио Монте Карло"); Business FM ("Бизнес ФМ").