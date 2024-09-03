Как создать современное веб-приложение с помощью фреймворка Angular?
Рассказываем о специфике платформы, о ее преимуществах и недостатках
03 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K1dM9
Мир веб-разработки стремительно развивается, и для создания современных, интерактивных и производительных приложений нужны мощные инструменты. Эксперты агрегатора онлайн-курсов Kursfinder* рассказали о фреймворке Angular*. А на платформе доступны курсы Angular для тех, кто хочет углубить знания в разработке веб-приложений.
Итак, Angular – это популярный фреймворк от Google* для разработки одностраничных веб-приложений. Он не является чем-то совершенно новым. Он эволюционировал из AngularJS*, которая по-прежнему поддерживается, но больше не обновляется и используется для legacy*-кодов. Angular, написанный на TypeScript*, не совместим с AngularJS.
Основные составляющие Angular:
- компоненты – структурные части приложения, независимые друг от друга. Например, шапка сайта, интерактивная лента новостей. Каждый компонент хранится в отдельном файле и может иметь свои CSS*-стили и HTML*-шаблоны;
- модули – управляют компонентами. Основной модуль отвечает за весь проект, дополнительные – облегчают его работу;
- формы – основа большинства приложений на Angular, позволяют передавать информацию на сервер, используя готовые шаблоны;
- сервисы – похожи на компоненты, но с узкой специализацией, применяют для сохранения глобального состояния программы и передачи данных;
- директивы – изменяют поведение и структуру веб-страницы, их используют для различных компонентов.
Для работы с Angular нужны:
- Node.js* – платформа для работы с TypeScript и JavaScript*;
- Npm* – пакетный менеджер для установки библиотек и фреймворков;
- TypeScript – основной язык для создания приложений.
Преимущества Angular:
- функциональность – большие возможности для создания сложных проектов (анимация, передача данных и т. д.);
- универсальность – подходит для разработки не только веб-ресурсов, но и приложений;
- документация – есть подробные инструкции для разработчиков;
- поддержка Google – благодаря ей фреймворк развивается.
Недостатки Angular:
- сложность изучения – требует знаний TypeScript и JavaScript;
- отсутствие совместимости с AngularJS – при необходимости работы с legacy-кодом, AngularJS придется изучать отдельно.
* Kursfinder ("Курсфиндер"); Angular ("Ангулар"); Google ("Гугл"); AngularJS ("АнгуларДжейЭс"); legacy ("Легаси"); TypeScript ("ТайпСкрипт"); CSS ("СиЭсЭс"); HTML ("ЭйчТиЭмЭл"); JavaScript ("ДжаваСкрипт")
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