Как создать современное веб-приложение с помощью фреймворка Angular?

Рассказываем о специфике платформы, о ее преимуществах и недостатках

03 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K1dM9

Человек, работающий с кодами на компьютере / Фото: freepik.com

Мир веб-разработки стремительно развивается, и для создания современных, интерактивных и производительных приложений нужны мощные инструменты. Эксперты агрегатора онлайн-курсов Kursfinder * рассказали о фреймворке Angular*. А на платформе доступны курсы Angular для тех, кто хочет углубить знания в разработке веб-приложений.

Итак, Angular – это популярный фреймворк от Google* для разработки одностраничных веб-приложений. Он не является чем-то совершенно новым. Он эволюционировал из AngularJS*, которая по-прежнему поддерживается, но больше не обновляется и используется для legacy*-кодов. Angular, написанный на TypeScript*, не совместим с AngularJS.

Основные составляющие Angular:

компоненты – структурные части приложения, независимые друг от друга. Например, шапка сайта, интерактивная лента новостей. Каждый компонент хранится в отдельном файле и может иметь свои CSS*-стили и HTML*-шаблоны;

– структурные части приложения, независимые друг от друга. Например, шапка сайта, интерактивная лента новостей. Каждый компонент хранится в отдельном файле и может иметь свои CSS*-стили и HTML*-шаблоны; модули – управляют компонентами. Основной модуль отвечает за весь проект, дополнительные – облегчают его работу;

– управляют компонентами. Основной модуль отвечает за весь проект, дополнительные – облегчают его работу; формы – основа большинства приложений на Angular, позволяют передавать информацию на сервер, используя готовые шаблоны;

основа большинства приложений на Angular, позволяют передавать информацию на сервер, используя готовые шаблоны; сервисы – похожи на компоненты, но с узкой специализацией, применяют для сохранения глобального состояния программы и передачи данных;

похожи на компоненты, но с узкой специализацией, применяют для сохранения глобального состояния программы и передачи данных; директивы – изменяют поведение и структуру веб-страницы, их используют для различных компонентов.

Для работы с Angular нужны:

Node.js * – платформа для работы с TypeScript и JavaScript*;

* – платформа для работы с TypeScript и JavaScript*; Npm * – пакетный менеджер для установки библиотек и фреймворков;

* – пакетный менеджер для установки библиотек и фреймворков; TypeScript – основной язык для создания приложений.

Преимущества Angular:

функциональность – большие возможности для создания сложных проектов (анимация, передача данных и т. д.);

– большие возможности для создания сложных проектов (анимация, передача данных и т. д.); универсальность – подходит для разработки не только веб-ресурсов, но и приложений;

подходит для разработки не только веб-ресурсов, но и приложений; документация – есть подробные инструкции для разработчиков;

– есть подробные инструкции для разработчиков; поддержка Google – благодаря ей фреймворк развивается.

Недостатки Angular:

сложность изучения – требует знаний TypeScript и JavaScript;

требует знаний TypeScript и JavaScript; отсутствие совместимости с AngularJS – при необходимости работы с legacy-кодом, AngularJS придется изучать отдельно.

* Kursfinder ("Курсфиндер"); Angular ("Ангулар"); Google ("Гугл"); AngularJS ("АнгуларДжейЭс"); legacy ("Легаси"); TypeScript ("ТайпСкрипт"); CSS ("СиЭсЭс"); HTML ("ЭйчТиЭмЭл"); JavaScript ("ДжаваСкрипт")

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