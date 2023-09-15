Почему осенью люди подвержены плохому настроению и упадку сил и как с этим справиться? Разберемся с экспертом

15 сентября 2023, 17:56, ИА Амител

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В сентябре-октябре многие сталкиваются с так называемой "осенней депрессией". Человек становится вялым, тревожным, часто у него пропадает желание активно двигаться и заниматься привычными делами, ухудшается настроение.

Что это такое? Нужно ли идти к врачу? Как справиться с этим состоянием?

Разберемся 16 сентября в 13:00 в прямом эфире с Натальей Карепановой – специалистом по работе с состоянием, психологом, консультантом по психосоматике и энергопрактиком.

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