Как справиться с осенней апатией? Не пропустите прямой эфир amic.ru с психологом
Почему осенью люди подвержены плохому настроению и упадку сил и как с этим справиться? Разберемся с экспертом
15 сентября 2023, 17:56, ИА Амител
pexels.com
В сентябре-октябре многие сталкиваются с так называемой "осенней депрессией". Человек становится вялым, тревожным, часто у него пропадает желание активно двигаться и заниматься привычными делами, ухудшается настроение.
Что это такое? Нужно ли идти к врачу? Как справиться с этим состоянием?
Разберемся 16 сентября в 13:00 в прямом эфире с Натальей Карепановой – специалистом по работе с состоянием, психологом, консультантом по психосоматике и энергопрактиком.
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