Как стать донором крови и на какие привилегии он может рассчитывать?
Рассказываем, кто может стать донором крови, как проходит эта процедура и как к ней подготовиться
20 апреля 2023, 07:30, ИА Амител
Чтобы спасти чью-то жизнь, необязательно быть врачом или пожарным, достаточно пожертвовать немного своей крови для тех, кто в ней так нуждается. Всего 450 миллилитров – именно столько отдаёт донор за одну кроводачу – могут спасти сразу три жизни. Кто может сдавать кровь, как проходит донация и подготовка к ней, а также в каких случаях можно удостоиться звания Почётного донора, amic.ru рассказывает в Национальный день донора, который отмечают 20 апреля.
Кто может стать донором крови?
Какие противопоказания есть к донорству?
На самом деле список противопоказаний очень обширный. Он включает в себя как постоянные, так и временные ограничения на сдачу крови.
К числу вторых относятся ангина, грипп, ОРВИ – кровь можно будет сдать только спустя 30 дней после выздоровления. Если вы недавно сделали пирсинг, татуировку или прошли курс иглоукалывания, ограничение на донорство будет действовать 120 дней.
Беременность и период лактации также накладывают ограничения. После родов кровь разрешат сдать не раньше чем через год, а после завершения грудного вскармливания – через 90 дней.
Недавняя вакцинация, низкий гемоглобин, пониженное или повышенное артериальное давление, пульс ниже 55 или выше 95 ударов в минуту тоже повод на время отложить сдачу крови.
К постоянным противопоказаниям относятся инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, сифилис, наркомания, алкоголизм и др. Полный их перечень можно посмотреть на сайте yadonor.ru.
Как подготовиться к сдаче крови?
За трое суток до сдачи крови необходимо отказаться от приёма лекарств, содержащих аспирин и анальгетики.
За двое суток нельзя принимать алкоголь, зато нужно пить больше жидкости.
За сутки до процедуры и в день сдачи крови питание должно быть правильным и сбалансированным. Рекомендуется сладкий чай, минеральная вода, сухари и сушки, каши на воде и макароны без масла, фрукты, за исключением бананов. Натощак сдавать кровь не нужно. А колбасу, шоколад, орехи, яйца, молочные продукты, масло (даже растительное), острую, жареную, копчёную пищу нужно исключить.
Также рекомендуется отменить активные физические нагрузки и подъём тяжестей накануне и в день сдачи крови.
А ещё нужно как следует выспаться. Не планируйте донацию после ночного дежурства, бессонной ночи, перед экзаменами и соревнованиями.
За два часа до похода в центр крови следует отказаться от курения.
Какие документы нужно иметь при себе и как происходит сдача крови?
В независимости от того, сдаёте вы кровь как донор впервые или нет, при себе должен быть паспорт. Донору предложат заполнить анкету о состоянии здоровья и образе жизни. Далее возьмут анализ крови из пальца. После того как будет получен результат, врач проведёт осмотр и примет решение о допуске к сдаче крови.
Если решение будет положительным, перед процедурой предложат сок. Ну а дальше донора усадят в кресло, наложат на предплечье жгут и проведут забор крови или её компонентов.
По стандарту у донора берут 450 мл крови и занимает это около 10-15 минут. После окончания процедуры на локтевой сгиб накладывают повязку, которую можно будет снять через 3-4 часа.
После донации выдадут справку о том, что человек сдал кровь.
Что положено донорам?
После сдачи донору положена денежная компенсация на питание. Её размер сейчас составляет в Алтайском крае 700 рублей.
Сдающим кровь по закону (ст. 186 Трудового Кодекса РФ) положено два дня отдыха. Эти дни будут оплачены. По желанию и при отсутствии вредных условий труда донор имеет право выйти на работу в день донации, чтобы воспользоваться дополнительными выходными в другое время или добавить их к отпуску. Главное, не потеряйте справку о донации и не забудьте поставить на ней печать в медицинском учреждении.
Для Почётных доноров в России предусмотрена ежегодная выплата. В 2023 году её размер составляет 16 578 руб 10 коп.
А как стать Почётным донором?
В соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ "О донорстве крови и её компонентов" нагрудным знаком "Почётный донор России" награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:
- цельную кровь 40 и более раз;
- плазму 60 и более раз;
- цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40;
- цельную кровь менее 25 раз и плазму крови в общем количестве 60.
Законом предусмотрено, что донация любого клеточного компонента (эритроцитов, тромбоцитов или гранулоцитов) приравнивается к донации цельной крови.
Почётные доноры имеют право на:
- внеочередное оказание медицинской помощи в государственных медицинских организациях;
- первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок для санаторно-курортного лечения;
- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года;
- ежегодную денежную выплату;
- граждане, награждённые знаком "Почётный донор СССР" и постоянно проживающие на территории Российской Федерации имеют право на меры социальной поддержки Почётного донора России.
Как часто можно сдавать кровь и в каком объёме?
Максимально допустимое число кроводач для женщин – четыре раза, для мужчин – пять раз за один год с даты первой донации.
Интервалы между:
- кроводачами – 60 дней;
- донацией крови и донацией компонентов крови (плазмы, тромбоцитов) – 30 дней;
- донациями компонентов крови (плазма, тромбоциты) – 14 дней, в год не более 26 донаций плазмы;
- между донациями эритроцитов – от 60 до 180 дней (в зависимости от взятого объёма клеток крови).
08:41:18 20-04-2023
наложат на предплечье жгут Из пальца 450 мл будут качать?