Как стать донором крови и на какие привилегии он может рассчитывать?

На самом деле список противопоказаний очень обширный. Он включает в себя как постоянные, так и временные ограничения на сдачу крови.

К числу вторых относятся ангина, грипп, ОРВИ – кровь можно будет сдать только спустя 30 дней после выздоровления. Если вы недавно сделали пирсинг, татуировку или прошли курс иглоукалывания, ограничение на донорство будет действовать 120 дней.

Беременность и период лактации также накладывают ограничения. После родов кровь разрешат сдать не раньше чем через год, а после завершения грудного вскармливания – через 90 дней.

Недавняя вакцинация, низкий гемоглобин, пониженное или повышенное артериальное давление, пульс ниже 55 или выше 95 ударов в минуту тоже повод на время отложить сдачу крови.

К постоянным противопоказаниям относятся инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, сифилис, наркомания, алкоголизм и др. Полный их перечень можно посмотреть на сайте yadonor.ru.