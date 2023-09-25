Как стать обладателем нового авто за 5000 рублей?

16 декабря ТВК "Гранд Арена" разыграет автомобиль за покупки

25 сентября 2023, 16:45, ИА Амител erid: LjN8K34xg

Можно ли стать счастливым обладателем нового авто без кредита и миллионных вложений? Можно, если совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5000 рублей и стать участником розыгрыша.

Для тех, кто уже ждет не дождется подведения итогов грандиозного розыгрыша нового Hyundai Solaris ("Хендай Солярис") от торгово-выставочного комплекса "Гранд Арена", сообщаем – 16 декабря 2023 года все узнают имя счастливчика, который получит в собственность автомобиль, а также имена других не менее удачливых участников розыгрыша, которые получат подарки от арендаторов – партнеров розыгрыша.

Правила участия:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5000 рублей. Написать на чеке о покупке ФИО и действующий номер телефона. Опустить чек в специальный ящик для сбора чеков, расположенный на первом этаже у центрального входа в ТВК. Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря (подробности проведения мероприятия, а также время начала будет сообщено дополнительно: на amic.ru, в официальной группе в ВК ТВК Гранд Арена, а также на сайте ТВК).

Все. Конечно, чем больше чеков вы заполните и скинете в ящик для сбора, тем выше ваши шансы на выигрыш.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Павловский тракт, 180

"ВКонтакте"

ООО "Неаполь"​. Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте или в группе во "ВКонтакте". Партнер – автоцентр АНТ.

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